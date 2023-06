Formatura de alunos do PROERD das Escolas Municipais e Estaduais de Manhuaçu/MG

O PROERD É UMA DAS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE DROGAS

Por Devair G. Oliveira

Aconteceu no dia 27 de junho de 2023 na AABB – Associação Atlética Banco do Brasil de Manhuaçu mais uma formatura dos alunos do PROERD das Escolas Municipais de Manhuaçu.

CTPM – Colégio Tiradentes, E.E. Monsenhor Gonzalez, E.E. São Vicente de Paulo, E.M. Camilo Felipe Nacif

E.M. De Vila Nova, E.M. Petrina, E.M. Ponte da Aldeia, E.M. São Jorge, E.M. Sônia Maria Batista da Silva



O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD é uma ferramenta da prevenção criminal desenvolvida pela Polícia Militar. Durante um semestre, policiais militares ministram aulas sobre como o jovem pode se manter longe das drogas e da violência.

A solenidade contou com a presença significativa de convidados e familiares dos estudantes.

O programa está presente em todos os Estados do Brasil e é aplicado pelas Polícias Militares. Consiste em uma das ações que compõe as políticas públicas estaduais sobre drogas e violência no Estado de Minas Gerais, e trabalha na perspectiva da prevenção primária em segurança pública, no espaço privilegiado das escolas.

O PROERD é aplicado por policiais militares rigorosamente selecionados e formados na área da educação. Eles atuam em sala de aula uma vez por semana, durante uma hora e tem como objetivo prevenir e reduzir o uso de drogas e a prática de violência bem como de oferecer às crianças e adolescentes lições que ajudam na tomada de decisões, tornando-as mais seguras e responsáveis.



Vídeos e fotos Diretora Joana Darck de Souza Farrath.