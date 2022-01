Governador anuncia R$ 560 milhões para ações nas cidades atingidas pelas fortes chuvas em Minas

Recursos serão aplicados na reconstrução das cidades e no apoio à população afetada; outros R$ 940 milhões foram solicitados ao governo federal

O governador Romeu Zema anunciou, nesta sexta-feira (14/1), R$ 560 milhões para ações nas cidades atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. A informação foi dada durante agenda em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade foi diretamente impactada pela cheia do Rio das Velhas e está em situação de emergência devido às enchentes. Cerca de 60% do município encontra-se inundado. A estimativa é que 3 mil pessoas perderam suas casas.

“O Estado terá condições de destinar às pessoas e áreas afetadas um valor de R$ 560 milhões. Posso adiantar que uma parte expressiva será para reconstrução. Tivemos muitas rodovias e vias afetadas por deslizamento, excesso de água e precisamos restabelecer essas vias. Será aplicado também nas questões humanitárias, teremos tratamento prioritário às pessoas que tiveram suas casas destruídas, que vão receber uma ajuda até que essa situação seja definida”, afirmou o governador, lembrando que ao longo do final de semana a aplicação desses recursos será detalhada pelo governo.

Zema ressaltou ainda que o Governo de Minas solicitou nesta semana outros quase R$ 940 milhões ao governo federal para apoiar as cidades afetadas. “Solicitamos ajuda ao governo federal para reconstrução do estado. Nossa Defesa Civil está dando apoio e assistência aos munícios para que os mesmos formalizem os laudos técnicos, enviem os orçamentos de tudo o que foi danificado para que tenhamos documentado o que aconteceu e acessar essa verba federal”, completou.

Até esta sexta-feira (14/1), de acordo com a Defesa Civil, 376 cidades mineiras se encontram em situação de emergência devido às chuvas, o que corresponde a 44% do estado. Mais de 40 mil pessoas estão desabrigadas e desalojadas, além de 25 mortes terem sido registradas.

Raposos

Ao lado do prefeito de Raposos, Serginho da Bota, do coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Osvaldo, e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Edgard Estevo, o governador esteve em alguns dos locais diretamente atingidos pela chuva e que precisarão ser reconstruídos no município.

“Fiz questão de estar aqui presente acompanhando o desenrolar dessa tragédia aqui em Raposos junto ao prefeito. E realmente quem visita vê o tamanho do estrago. É um cenário de guerra o que estamos assistindo. O Estado tem dado o apoio naquilo que é possível. Nossa prioridade é a ajuda humanitária, fornecimento de cesta básica, kits de limpeza e higiene para os desalojados”, disse Romeu Zema, lembrando ainda de obras importantes que precisam ser feitas para evitar novas tragédias, como obras na calha do rio.

“A Defesa Civil estadual está agindo próxima aos municípios, ajudando os municípios tecnicamente a preencher esses sistemas e enviar de forma célere ao governo federal para a liberação de recursos”, completou o coordenador da Defesa Civil estadual.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), cerca de 700 cestas básicas foram entregues no município, além de kits de higiene e limpeza. Um comando de operações integrado foi montado na cidade logo após as primeiras ocorrências de chuva, mobilizando barcos da Marinha, Corpo de Bombeiros e Policia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O governo estadual também já havia anunciado o adiantamento de seis parcelas do acordo com a AMM aos municípios que decretaram emergência. A antecipação de parcelas do Piso Mineiro de Assistência Social também poderá ocorrer a partir de solicitação municipal.

O prefeito de Raposos ressaltou a situação crítica do município e o apoio estadual. “Metade da cidade está desalojada. É a primeira vez que um governador vem a Raposos ver a situação daqui. Hoje nós vivemos dos recursos que o senhor (governador) repassa. Muito obrigado pelo senhor estar aqui hoje, nos ouvindo e reconhecendo o que Raposos está passando”, afirmou.

Crédito (fotos): Gil Leonardi / Imprensa MG