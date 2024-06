Governo de Minas e Cemig entregam 100ª subestação do Mais Energia e beneficiam 600 mil pessoas na RMBH

Desde 2021, programa já investiu R$ 2,7 bilhões nessas estruturas que ampliam e melhoram o fornecimento de energia para a população

Mais energia elétrica, com qualidade e segurança no fornecimento, além da ampliação da capacidade de novas ligações, beneficiando diretamente mais de 600 mil pessoas da capital mineira, Contagem e Ribeirão das Neves. É isso que a nova Subestação Serrano representa para a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH): progresso e crescimento.



O novo equipamento foi entregue, nesta terça-feira (4/6), pelo governador de Minas, Romeu Zema, pelo vice-governador Professor Mateus, pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), Fernando Passalio, e pelo presidente da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), Reynaldo Passanezi Filho.



A nova Subestação é a 100ª entregue pelo Programa Mais Energia, que está ampliando o número de instalações em praticamente 50% no estado até 2027, com um investimento total de mais de R$ 7 bilhões. Com o início das operações da unidade Serrano, a empresa conta agora com 515 unidades em funcionamento.



O governador Romeu Zema destacou o tamanho e a capacidade da nova Subestação Serrano e lembrou a meta de construir, até o final de 2026, um total de 200 unidades de energia como esta.



“Essa subestação seria capaz de abastecer uma cidade do tamanho de Uberlândia, o que mostra o tamanho desta entrega”, disse.



“Após entregar a centésima subestação, temos agora um desafio já definido de entregar até o final de 2026 outras cem unidades e bater a meta estipulada no início da nossa gestão”, concluiu Romeu Zema.



Para o vice-governador Professor Mateus, a entrega das cem novas centrais elétricas em cerca de 3 anos mostra a capacidade e a eficiência da Cemig e seu corpo técnico.



“Temos uma empresa transformada, uma empresa que hoje tem condição de inaugurar a sua 100ª subestação dessa gestão, reafirmar o seu compromisso com o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Não é possível desenvolvimento sem energia. Por isso o meu agradecimento a todos da Cemig”, reconheceu Professor Mateus.



Programa Mais Energia



Desde 2021, para energizar as cem novas instalações em Minas Gerais, a Cemig já destinou R$ 2,7 bilhões, tornando a rede elétrica mais robusta e resiliente, conectando novas cargas e melhorando o fornecimento de energia para os mais de 9 milhões de clientes em todo o estado.



O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, destacou que a Cemig faz, atualmente, o maior investimento da história da companhia. Até 2028, a empresa vai aportar R$ 35 bilhões no estado, sendo que R$ 23 bilhões no segmento de distribuição, o que vai beneficiar diretamente os seus mais de 9 milhões de clientes em 774 cidades mineiras.



“O Programa Mais Energia é um dos grandes orgulhos da Cemig. Para se ter uma ideia, entre 2009 e 2018, foram entregues à população mineira 50 unidades destas instalações, uma média de cinco por ano. Desde 2021, a média do Programa é de 30 por ano. Ou seja, seis vezes mais. Estamos voltando ao protagonismo do setor elétrico brasileiro e, mais do que isso, a Cemig tem sido a indutora do desenvolvimento de Minas Gerais e contribuindo para a geração de renda e emprego para a população”, definiu Reynaldo Passanezi Filho.



Instalação moderna e compacta



As obras da SE Serrano tiveram início em 2021 e contaram com investimentos de R$ 80 milhões que, além da própria instalação, foram destinados para trabalhos de adequação e recapacitação de mais de 34 quilômetros de linhas de distribuição. A nova instalação tem capacidade de 80 MVA e conta com 16 novos alimentadores (circuitos que atendem os bairros) de 13,8 kV.



Outra característica da nova SE é que ela utiliza transformadores especiais, com baixo índice de emissão de ruídos, justamente para localizações urbanas, evitando impactos na vizinhança, além de uma área de ocupação cerca de 40% menor que de instalações convencionais.



O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, enalteceu a importância da unidade para o desenvolvimento da região atendida.



“Investimentos como este viabilizam outros investimentos, atração de empreendimentos e geração de empregos. Se por um lado a gente não vê muitas pessoas aqui, dada a tecnologia que nós temos nesta subestação, por outro lado, nós temos total percepção dos milhares de empregos e investimentos que poderão se viabilizar com esse projeto”, observou Passalio.



Desenvolvimento e segurança



A inauguração da nova subestação vai impactar a vida dos moradores que vivem nos bairros da região da Pampulha, de Contagem e Ribeirão das Neves. Eles destacam que a instalação vai trazer mais segurança e desenvolvimento para a região.



Para Geovani Gomes de Matos, empresário do ramo de gráficas que atua no bairro Castelo, em Belo Horizonte, a nova instalação chega em um momento importante de crescimento dos bairros da região. “Para mim e para o comércio local, será um ganho muito grande. Dependo totalmente da energia elétrica para trabalhar, e na falta dela, tenho perda de material, atraso nas entregas aos clientes, enfim, muito prejuízo”.



“E para além disso, essa entrega vai trazer mais segurança para a gente aqui, como morador mesmo. Meu pai, por exemplo, é um idoso acamado de 90 anos e dependemos da energia para a cama especial dele, além de outros equipamentos que auxiliam no dia a dia”, comentou Geovani.



Também morador e comerciante na região, Leandro Dela Ferro avalia que a chegada da unidade traz mais segurança em relação ao fornecimento de energia elétrica para a população local e do entorno. “A nossa expectativa com essa nova subestação é muito grande. Já tivemos aqui algumas situações de falta de energia, e foi muito ruim, muito incômodo para todo mundo. Esperamos que estes piques que geralmente ocorrem não voltem a nos afetar. Estamos muito confiantes na melhora da qualidade do atendimento”, completou.