Governo de Minas presta homenagem ao povo gaúcho com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul

Auditório JK, na sede administrativa do Estado, fica com as luzes até o próximo domingo (12/5); Equipes mineiras estão no RS para apoio e operações de resgate

O auditório Juscelino Kubitschek (JK), na Cidade Administrativa, ganhou iluminação em alusão à bandeira do Rio Grande do Sul. As luzes ficarão em destaque até domingo (12/5), em solidariedade às vítimas das inundações causadas pelas fortes chuvas que atingiram o RS.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) estão no Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira (2/5). Ao todo, 28 militares participam das ações, a maior equipe de apoio em missões especiais fora do estado. Eles trabalham nas operações de resgate nas regiões castigadas pelos fortes temporais, com cidades totalmente alagadas, rios transbordando e dezenas de mortes já registradas, além do grande número de pessoas desabrigadas e desalojadas.

Outra ajuda importante do Governo de Minas, por meio da Copasa, é o envio de uma equipe composta por 22 técnicos para auxiliar na retomada da operação das estações de tratamento de água. O grupo, que embarcou nesta segunda-feira, está levando 1,3 mil caixas, com 70 copos cada, totalizando 18,2 mil litros de água potável.

Clique aqui para saber mais sobre a campanha de arrecadação de doações lançada pelo Serviço Social Autônomo (Servas) – e pela Defesa Civil de Minas Gerais.