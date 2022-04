GRANCROC VEGAN: Nutricionista Ivo Gandra cria Granola Vegana rica em Vitaminas e Minerais

O nutricionista Ivo Gandra, que faz sucesso nas redes sociais, lançou recentemente sua linha de granola vegana.Elaborada 100% artesanal, 100% feita com produtos naturais e 100 % vegana, a Granola da Grancroc Vegan possui mais de 15 grãos selecionais e é totalmente sustentável. Além de todas essas qualidades que faz da Grancroc Vegan única no mercado, ela também é super leve, crocante e saborosa, e principalmente rica em Vitaminas e Minerais, que é importantíssimo ser consumido no dia a dia.Podemos afirmar que a Grancroc Vegan é uma dose diária de saúde fundamental, além de ser mais que sabor, uma experiência 100% natural! A Granola Vegana da Grancroc Vegan está disponível no mercado nos sabores Doce e Salgada. E o melhor, o pacote com 200 gramas custa apenas R$30,00 (fora o frete que é calculado separado).Você pode fazer sua encomenda e saber mais sobre a Grancroc Vegan através do whatsapp 21-97161-6734.Saiba mais sobre a Grancroc Vegan através do Instagram: @ gran.croc Fale também com o Nutricionista Ivo Gandra através do Instagram: @ivogandra