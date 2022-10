Grande carreata em Manhuaçu com o candidato a vice-presidente Braga Netto

Por Devair G. Oliveira

Manhuaçu recebeu hoje a visita do candidato a vice-presidente com Bolsonaro, o general Braga Netto, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores da região prestigiaram o evento.

Depois da carreata com mais de 1.000 veículos que percorreram algumas ruas de Manhuaçu e depois reuniram no Clube Uba de Manhuaçu onde vários políticos discursaram, dentre eles o deputado Misael Varela, o eleito Greco, a prefeita Maria Imaculada que na oportunidade pediu para todos no dia 30 votarem no 22.