Grandes Lagos Resorts e Parque Aquático Santa Clara D’Oeste SP

Por Devair G. Oliveira

Há convite de minha filha Halyne e meu genro Marcio, fomos passar 4 dias juntamente com outro filho Gleison, minha nora Queila e os netos no Resort Grandes Lagos e Parque Aquático em Santa Clara d’Oeste – SP, na oportunidade fomos conhecer alguns pontos turísticos da região, visitamos o Marco Zero do Rio Paraná e suas lindas praias nos municípios de Santa Clara do Oeste SP e Rubineia SP onde conhecemos também a maior ponte Rodoferroviária da América Latina, outro lugar que me encantou foi o Centro do Professorado Paulista, um clube com 5 apartamentos que acomodam até 4 pessoas (cada), poderíamos dizer que o clube é o paraíso das Araras, chegamos lá a tardezinha quando elas chegam fazendo a maior algazarra, o Clube é cheio de coqueiros bem alto, onde elas se sentem protegidas.

O Rio Paraná e suas belas praias. Sendo ele, o principal curso de água formador da Bacia do rio Prata. É considerado, em sua extensão total até a foz do Estuário da Prata, o oitavo maior rio do mundo em extensão (4.880 km) e o maior da América do Sul depois do Amazonas.

Visitamos também a Marina Grandes Lagos onde conhecemos o Sr. Silvio, que administra o maior centro náutico da região.

Na praia do Sol, eu e minha filha tivemos uma agradável conversa com um senhor que eu quis saber de suas atividades, e ele me disse: estou prefeito de Rubineia. Assista o vídeo do prefeito professor Osvaldo Lugato Filho.

“O rio Paraná, faz parte da junção do rio Paranaíba com o rio Grande, margeando os estados de São Paulo e Minas Gerais, local conhecido como o marco zero do rio Paraná, nascendo em Aparecida do Taboado, sendo um dos maiores rios de Mato Grosso do Sul, com 4.880 km de extensão”, disse o prefeito Lugato.

O Rio Paraná é formado pela união dos rios Paranaíba e Grande. Ele é o segundo rio em extensão na América do Sul e o décimo do mundo em vazão. Nasce entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

O rio Paraná é o principal curso de água formador da Bacia do rio Prata. É considerado, em sua extensão total até a foz do Estuário da Prata, o oitavo maior rio do mundo em extensão e o maior da América do Sul depois do Amazonas. Wikipédia

Área da bacia: 2.583.000 km², comprimento: 4.880 km, fluxo: 17.290 m³/s

Foz: Rio da Prata, nascentes: Rio Paranaíba, Rio Grande

Pontes: Ponte da Amizade (Brasil x Paraguai), Ponte Hélio Serejo, Ponte Rodoferroviária