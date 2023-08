Há pessoas que critica o PT, mas usa os petistas para criticar Bolsonaristas

Por Devair G. Oliveira

No Brasil só existem duas ideologias ou você é de esquerda ou de direita. Vejo você criticando o PT, mas sempre dá visibilidade para os petistas malharem a direita, a maioria das pessoas desconhecem o que fora feito no país pelo Bolsonaro e baseados na mídia comprada e vendida que enchem o povo de narrativas, mas até hoje nada foi provado contra Bolsonaro.

Aposto que você não sabe porque o general, pai do coronel Cid foi preso, mas é provável que você acha mesmo que o Bolsonaro vendeu joias, não vou te falar, mas a história e a maioria do povo brasileiro vão saber do quanto os poderosos convencem a mídia e a maioria dos empresários para fazer todas estas coisas que você está presenciando no Brasil.

A justiça tem o poder de investigar e as vezes um pênalti é marcado irregular e aí você sabe quem chuta e o gol é marcado, mas aqueles que tomam conta do VAR, foram todos comprados, eles estão fazendo tudo que for possível para retirar de seus caminhos os homens de coragem que tentam enfrentar os poderosos, afinal de contas vou te perguntar: você sabe o que motivou a guerra na Ucrânia, sabe o que acontece nos Estados Unidos e no Brasil?

Se procurar as fontes corretas vai saber tudo isso, caso contrário vai continuar em cima do muro criticando a esquerda e a direita, e achando mesmo que todo o efetivo das Forças Armadas são iguais os generais traidores, você sabe que o Brasil está afundando, já são 10 semanas que a Bolsa de Valores brasileira está despencando, e a Globo não diz que os empresários estrangeiros retiraram seu dinheiro do país, o governo está repetindo tudo de errado que a Dilma fez, a Petrobras já perdeu R$ 184 bilhões em valor de mercado e hoje a gasolina subiu 16,3% e o diesel em 25,8% e onde isso vai chegar???