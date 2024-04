HOLDING FAMILIAR – ESTRATÉGIA EMPRESARIAL, PROTEÇÃO PATRIMONIAL, PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO e TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

Objetivo: Apresentar a Holding como estratégia empresarial, de proteção patrimonial e planejamento sucessório, abordando a sua constituição e funcionamento assim como seus aspectos tributários com vistas à implementação de alternativas menos onerosas do ponto de vista fiscal.

Público-Alvo: empresários, advogados, administradores, consultores, contadores e demais interessados.

Conteúdo Programático:

1-) Proteção Patrimonial e Planejamento Sucessório

Razões para organização patrimonial e planejamento sucessório

Risco Patrimonial

Responsabilidade de sócios e administradores: riscos trabalhistas, consumerista e desconsideração da personalidade jurídica;

Sucessão Patrimonial;

Casamento e suas consequência patrimoniais;

Holding – conceito e características;

Espécies: holding patrimonial e holding de controle;

Constituição e Funcionamento;

Planejamento Sucessório/fiscal: doação de quotas e reserva de usufruto – ITCMD

Estratégias Empresariais: proteção patrimonial e economia fiscal.

2-) Aspectos Tributários aplicáveis à Holding

Objeto social e finalidade

CNAE aplicável

Principais receitas auferidas pela holding

Princípio contábil da continuidade

Imposto de Renda/CSLL

Regimes tributários: lucro real; lucro presumido; simples nacional

O melhor regime aplicável à holding?

Integralização de capital: valor declarado X valor de mercado

Imóvel do estoque e do ativo

Mudança conta contábil: imobilizado para o estoque

Receitas de aluguéis: PJ x PF

Ganho de capital: PF x PJ

Lucros e dividendos

Rendimento de aplicações financeiras

Pagamento de JCP: Reflexos na controlada do LR

PIS e COFINS

Receitas financeiras

Receitas de aluguéis

Receitas de participações societárias

Planejamento fiscal nas locações: holding x controladas

I T B I

Hipóteses de incidência e fato gerador

Base de cálculo e controvérsias

Conferência de capital na holding: análise da não incidência

Fato gerador pendente

Desincorporação de capital – regras do CTN

