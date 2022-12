Homem é encontrado vivo em funerária após passar 5h em saco para cadáver

Caso aconteceu em Goiás, e médico que deu atestado de óbito foi afastado pelo hospital

Um idoso de 62 anos foi dado como morto, mesmo estando vivo, em um hospital no município de Uruaçu, em Goiás, na noite desta segunda-feira (29). José Ribeiro da Silva chegou a ser levado para uma funerária em um saco para cadáver, mas foi encontrado com vida após cinco horas.

De acordo com a família, eles foram informados da morte de José por volta das 20h pelo Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), também conhecido como Hospital Estadual de Uruaçu, onde ele estava internado. O idoso já havia até sido levado para uma funerária na cidade de Rialma, porém, cerca de cinco horas depois, a irmã, Aparecida Ribeiro, recebeu uma ligação, informando que ele estava vivo.

José faz tratamento contra um câncer na garganta desde fevereiro deste ano e foi internado no último dia 23 no HCN. Ao jornal “O Popular”, de Goiás, Aparecida contou que o irmão, que se alimenta por sonda, após ter passado por uma traqueostomia, teve uma piora no dia 25 e ela desconfiou de um medicamento que havia sido usado.

No domingo, 27, e na segunda-feira, 28, ela o visitou e disse que ele estava sedado, entubado, mas bem, e com a pressão normal. No entanto, no dia seguinte, a irmã foi informada da morte de José. De acordo com Aparecida, ela foi chamada no hospital e comunicada pelo médico por um assistente social de que ele havia falecido às 20h12 e já tinha sido levado para uma funerária.

No entanto, por volta de 1h, recebeu uma ligação de um funcionário do local. “Ele me ligou e falou: ‘Dona Aparecida, a senhora sabe onde é a funerária?’. E eu falei: ‘Sei’. Ele disse: ‘Vem pra cá imediatamente, seu irmão está vivo, ele não está morto'”, contou.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que “assim que o Hospital Estadual de Uruaçu tomou conhecimento dos fatos afastou o médico responsável instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido.” O texto afirmou ainda que o diretor técnico do hospital foi para Rialma, cidade do paciente, na qual ele está internado em outra unidade de saúde, para prestar assistência ao mesmo e aos familiares.

Morre idoso que tinha sido dado como morto por engano e levado para funerária ainda vivo

Aparecida Ribeiro da Silva, irmã do auxiliar de serviços gerais José Ribeiro da Silva, contou que o idoso morreu nesta quinta-feira (1º), em Rialma, no norte de Goiás. No início da semana, a mulher denunciou que o irmão tinha sido dado como morto, mas a família descobriu que ele estava vivo ao ser encaminhado para a funerária. José tratava um câncer na língua.

O delegado explicou que, depois que o idoso foi declarado morto, foi levado para uma câmara fria e colocado dentro de um saco para manter a temperatura baixa.

“A causa da morte sendo hipotermia aumenta a responsabilidade do médico, por isso a gente vai alterar a tipificação do inquérito, que antes estava como tentativa de homicídio, hoje, está como homicídio consumado, por dolo eventual”, explicou.

“A SES-GO lamenta profundamente o ocorrido e informa que a direção do HCN está dando todo o suporte ao paciente e familiares, e tomará todas às medidas cabíveis”, finalizou.

A Polícia Civil de Goiás informou que o boletim de ocorrência foi registrado e que o caso é investigado pela delegacia de Uruaçu.

Jornal O Dia RJ.