IBADE publica edital de concurso público para CISDESTE – Juiz de Fora/MG

Luiza Margem

O CISDESTE – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste – Juiz de Fora/MG e o IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo informam a publicação do edital com informações para a realização de concurso público para cargos de níveis médio, técnico, superior e superior com especialização. Serão 281 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para 44 cidades da região. Interessados poderão se inscrever de 25/03/24 a 18/04/24 e os valores das inscrições estão descritos no edital. A primeira fase do concurso consiste em prova objetiva, com data prevista para 19/05/24. O edital completo está publicado no site do IBADE (www.ibade.org.br). Mais informações > 21 3674-9190 e/ou [email protected].

As cidades com abertura de vagas são: Abre Campo, Além Paraíba, Alvinópolis, Andrelândia, Araponga, Astolfo Dutra, Bicas, Bom Jardim de Minas, Carangola, Cataguases, Ervália, Espera Feliz, Fervedouro, Goianá, Ipanema, Jequeri, Juiz de Fora, Lajinha, Laranjal, Leopoldina, Lima Duarte, Munhuaçu, Manhumirim, Matias Barbosa, Matipó, Miraí, Muriaé, Mutum, Patrocínio do Muriaé, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Pomba, Rio Preto, Santana do Munhuaçu, Santos Dumont, São João do Munhuaçu, São João Nepomuceno, São José do Goiabal, Senador Firmino, Teixeiras, Uba, Viçosa e Visconde do Rio Branco.

Os cargos de Ensino Superior são:

– Analista Administrativo

– Assistente Administrativo

– Enfermeiro

– Contador

– Psicólogo

– Farmacêutico

– Médico

– Médico do Trabalho

– Engenheiro do Trabalho

Os cargos de Ensino Médio são:

– Auxiliar de Regulação

– Operador de Frota

– Auxiliar Administrativo

– Condutor Socorrista

– Motorista

– Mecânico

Os cargos de Técnico são:

– Auxiliar em Farmácia

– Técnico em Enfermagem

– Técnico em Segurança do Trabalho