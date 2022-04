Jamile Argolo se torna referência como influenciadora digital

Jamile Argolo é dona de uma agência especializada em marketing de influência. Ela une as grandes empresas, e seus produtos, aos principais influenciadores digitais do país. Agora, ela mesma está bombando nas redes sociais com mais de um milhão de seguidores e posando ao lado de vários famosos com quem já trabalhou. Jamile veio de um bairro pobre de Salvador e até chegar no topo ralou muito. Fugiu de um marido abusivo grávida de 6 meses e com um filho pequeno nos braços. Batalhou muito para recomeçar e chegar onde chegou. Começou vendendo roupas on-line que logo virou um sucesso onde morava. Depois se mudou para São Paulo e decidiu que era a vez de mudar a vida por completo. Como já estava trabalhando com o mundo digital, começou a mexer com sorteios pelo Instagram. Mas isso durou pouco, logo a rede social parou de engajar esse tipo de coisa e ela decidiu que era hora de fazer outra coisa. Passou a investir seu tempo a monetizar e fidelizar seguidores. Um tempo depois, um cliente lhe falou sobre um influenciador que estava sendo extorquido por uma assessoria especializada e decidiu ser intermediária entre os influenciadores e os produtos a serem divulgados. Deu certo. Hoje sua agência, a ‘Ups’, é uma das maiores especialistas em marketing de influência do Brasil. Agora, a própria Jamile atua como influenciadora digital e divulga em suas próprias redes diversos produtos que até então, era só uma intermediária. Ganhou seguidores, fama e visibilidade. Aquela menina pobre da periferia de Salvador, hoje conquistou a maior cidade do país e se tornou uma das empresárias mais bem sucedidas da internet. Aquela relação abusiva que teve no passado ficou para trás. Ela, que teve que comer literalmente lixo para fazer ‘seu marido feliz’ e provar que o amava, hoje consegue dar boa vida para os filhos e ser feliz. “Saí da extrema pobreza, morando em um bairro bem pobre de Salvador e em pouco menos de 5 anos alcancei meu sucesso e estou morando no melhor bairro de São Paulo”, revela. “Sempre soube que aquela condição não era para mim, e por isso até hoje, trabalho 24h para consolidar ainda mais a minha empresa e construir novos projetos milionários”, finaliza.