JOSÉ DO EGITO, NOVO FILME BRASILEIRO INÉDITO COM APENAS UMA CÂMARA

Por Devair G. Oliveira

Com apenas uma câmera, e duas cidades vizinhas em ação com cerca de quinhentos voluntários. Um filme épico mostrando duas duras realidades, a emocionante história de José do Egito contada à um garoto de rua. Gravado em Manhuaçu e Manhumirim com a direção e Produção de Téo Nazaré.

A persistência de Téo Nazaré em não desistir, sem nenhum recurso, foi levando seu sonho e contando com a colaboração de voluntários que se propuseram a colaborar mesmo sem experiência para pousar diante de uma câmara, e após dezesseis anos de filmagens, finalmente o Filme Sonhos Reais teve sua estreia em um sábado do dia 16 de janeiro de 2019 no cinema de Manhuaçu/MG João Bracks.

Vamos colocar na íntegra, mas se você tiver a Sinopse do filme e me enviar ficaria mais fácil e no final colocaria o link do filme completo. Essa será a terceira vez que publicamos sobre o filme. Hoje passados cinco anos o que você gostaria de dizer Téo Nazaré?