Julgamento no Supremo Tribunal Federal

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu nesta 5ª feira (14.set.2023) declarações do advogado do 2º réu julgado por envolvimento com os atos do dia 8 de janeiro.

A Corte iniciou na tarde desta 5ª a análise da 2ª ação penal sobre a invasão aos Três Poderes. O réu é Thiago Mathar, de 43 anos, que foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto no 8 de janeiro. …

Durante as sustentações orais da defesa, o advogado Hery Kattwinkel Júnior afirmou que Moraes, relator da ação, inverteu o papel de julgador para o de acusador e indicou que o ministro estaria com “ódio” do réu. …

“É patético e medíocre que um advogado suba a tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais, que agrediu o STF, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. Digo com tristeza que o réu aguarda que seu advogado venha defender tecnicamente”, declarou Moraes….