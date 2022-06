Kássio Nunes  faz justiça

Por Devair G. Oliveira

Eu nunca imaginei que uma Suprema Corte poderia julgar fora da constituição, o STF é última instancia e aí depende de um ou dois ministros restituir a verdade, foi assim que Kássio Nunes, restituiu a verdade para salvar Fernando Francischini, salvou mais um deputado federal, Valdevan Noventa, do PL, que teve seu mandato cassado pelo TSE.

Não sabemos onde vamos parar, se o STF continuar nessa política do vale tudo eleitoral no STF, que rasga todas as decisões judiciais para fazer valer a sua vontade As urnas já foram fraudadas antes de serem abertas.