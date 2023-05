Moraes é alvo de 11 pedidos de impeachment

Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), é o ministro com mais da metade

dos pedidos de impeachment que deram entrada no Senado, porém o atual presidente do Senado Rodrigo Pacheco, não deixa os pedidos tramitarem. No total, são 21 petições que pedem abertura de processo que resulte no afastamento do ministro. Cabe ao Senado aprovar ou rejeitar os indicados para o STF. Atualmente, são 39 pedidos que estão esquecidos nas gavetas do Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Contra Moraes são 11 pedidos, em segundo lugar está Luís Roberto Barroso está em segundo lugar, com 9 pedidos. 3 pedidos são contra Gilmar Mendes.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, também falhou algumas vezes em suas atribuições como fiscal de todos os projetos junto ao STF e por tanto tem 2 pedidos de impeachment contra ele.

Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, têm um pedido cada. Há ainda pedido coletivo contra os 11 ministros. A dupla Moraes/Barroso tem outro pedido. O grupo Fachin, Rosa Weber, Toffoli, Mendes, Lewandowski, Carmen Lúcia e Barroso mais um, cada.