TRF6 vence, em duas categorias, uma das mais importantes premiações do judiciário brasileiro

O Prêmio de Inovação J.Ex tem como objetivo reconhecer e incentivar as iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológicos, de gestão e de novas metodologias aplicados no Ecossistema de Justiça.

A Presidente TRF6, desembargadora federal Mônica Sifuentes, conquistou o Prêmio na Categoria Liderança Exponencial – Tribunais Federais e a juíza federal Vanila Cardoso André de Moraes, venceu na Categoria Executivo de Inovação – Justiça Federal.

Para a presidente do TRF6 a expressiva votação obtida pelas duas magistradas não é apenas uma vitória pessoal, mas também um marco para a promoção da representatividade feminina nas esferas de poder, especialmente no âmbito da justiça brasileira.

Para a magistrada, é crucial destacar a importância da luta pela maior participação das mulheres em todas as instâncias da sociedade. “Acredito firmemente que a diversidade de perspectivas é essencial para a construção de um judiciário mais justo e equitativo”.

Mônica Sifuentes também agradeceu os servidores da Instituição que preside, pelos votos recebidos.

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os servidores do TRF6 que participaram ativamente da votação e depositaram sua confiança em mim durante a campanha para o Prêmio de Inovação J.EX 2023. É com imensa alegria e honra que recebo essa demonstração de apoio, e quero assegurar a cada um de vocês que levarei essa responsabilidade com dedicação e comprometimento”.

“A jornada até aqui foi marcada por desafios, aprendizados e, acima de tudo, pela valorização do trabalho conjunto. Cada voto representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas também um endosso à nossa visão compartilhada de inovação e excelência. É inspirador perceber a sinergia que podemos criar quando nos unimos em prol de objetivos comuns. Muito obrigada pelo apoio, confiança e pela conscientização da importância deste desafio compartilhado”.

