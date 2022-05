Luís Modesto faz sucesso como Mister e Influencer

Luís Antônio Modesto Filho, mais conhecido por Luís Modesto, está fazendo sucesso em todo país através de seus conteúdos produzidos diariamente em suas redes sociais. O jovem que foi eleito o homem mais bonito no estado do Mato Grosso, e disputou o Mister Brasil 2021 ficando entre os 10 mais belos do país e ganhando título de Mister Brasil Beleza Original 2021, conquistou milhares de fãs e seguidores com sua beleza, simpatia e humildade.O jovem que é Técnico de Radiologia, faz sucesso também com sua beleza, onde atua como modelo, já tendo realizado job’s para diversas marcas nacionais de renome. Além disso, possui uma empresa de móveis planejados, localizada em Ourinhos, cidade do Interior de São Paulo, onde é uma referência de qualidade e excelência nos serviços prestados. Atualmente residindo em Balneário Camboriú, Luís Modesto diariamente mantém seu ritmo de treinos entre academia e musculação, para sempre manter seu corpo perfeito, além de sempre estar cuidando também de sua estética e da mente, sendo uma referência para diversos jovens que acompanham sua rotina através das redes sociais, onde ele publica seus treinos, suas viagens e também diversas dicas para seus seguidores.Persistente, focado e determinado, Luís Modesto após participar do Mister Brasil em 2021, consagrou sua imagem na sua cidade e em toda sua região e passou a ser uma referência nacional. Mas sua história no mundo da beleza ainda não encerrou, pois o mesmo foi convidado pela equipe do Miss e Mister Brasil, para disputar as etapas eliminatórias do Miss e Mister Santa Catarina este ano, que pode ainda lhe dar uma vaga para o Mister Brasil 2022 que será realizado em Gramado no mês de setembro. Luís Modesto é uma das grandes revelações do setor fitness e com certeza ainda surpreenderá muitas pessoas com sua história de vitórias e conquistas. Ele promete muitas surpresas e novidades para este ano, onde junto com sua assessoria que cuida de diversos famosos em São Paulo, estão preparando muitas coisas boas que agitará a imagem dele no Brasil e no mundo! Saiba mais sobre Luís Modesto através do Instagram: https://instagram.com/luismodestooficial