Make Up Artist Debora Denecke traz tendência da Europa para rainha da Beija Flor Raissa de Oliveira

Faltando alguns dias para os desfiles das escolas de samba no Rio, a paraense que mora na Alemanha há mais de 20 anos, Débora Denecke, veio ao Rio de Janeiro para curtir a folia e trazer tendências de makes que estão fazendo sucesso por lá para seu país.

Na noite dessa quinta feira (7), ela esteve no último ensaio antes do carnaval na quadra escola de samba Beija Flor, no município de Nilopolis, região metropolitana do Rio de Janeiro. A make up artist esteve no local a convite da rainha de bateria Raissa de Oliveira, que neste ano comemora 20 anos a febre da soberana da azul e branco.

Debora preparou uma maquiagem com brilho do ouro na região dos olhos e finalizou com uma boca vermelho cereja .

Para agradecer o carinho, a rainha convidou Débora para assistir o ensaio do seu camarote e sambar com ela a frente de sua bateria.