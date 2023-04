Mané da Roça: Longa Metragem será filmado em Durandé e região de Manhuaçu Minas Gerais

Por Devair G. Oliveira

O engenheiro Civil Thomas Castro natural de Durandé/MG criador da marca Momento MX e da Copa MX que está sendo considerada pelos pilotos, a maior copa off road do país, vai proporcionar notoriedade a sua cidade natal Durandé/MG e região de Manhuaçu, nesta manhã,28/04/2023 estivemos conversando com Thomas Castro, ele nos contou a grande notícia que também está sendo dada pelos maiores meios de comunicação do Brasil.

Com certeza será sucesso o lindo e exuberante estado de Minas Gerais, será cenário das gravações do Longa Metragem do Diretor e Roteirista Paranaense André Elias. A notícia foi anunciada por meio da assessoria de imprensa do Cineasta André Elias, que disse que o estado mineiro de grande potencial econômico, repleto de riquezas naturais, onde vão contribuir muito, para os cenários do longa-metragem. Tudo isso se concretiza graças, a grande parceria consolidada, com o Engenheiro Cívil de Minas Gerais, Thomas Castro criador da marca Momento MX, e da Copa MX que está sendo considerada pelos pilotos, a maior copa off road do País.

Segundo conta Thomas Castro o Longa Metragem tem como objetivo, valorizar a cultura da roça, e resgatar os valores éticos e morais, também tem como principal objetivo enaltecer o agronegócio do Brasil. O filme de Produção Independente, será exibido nos melhores cinemas do Brasil, além de concorrer festivais nacionais, e internacionais de cinema, e terá como fator surpresa, participações especiais, de grandes talentos, de diversos seguimentos.

“Estou muito feliz e otimista, por fazer essa parceria incrível, com o amigo Thomas Castro, e somar forças com o projeto Momento MX, a maior copa off road do País, amo o estado de Minas Gerais, e para nós será um orgulho, levar o nome do estado para os quatro cantos do Brasil e também para o Exterior” Ressaltou Cineasta André Elias.