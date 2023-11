Manhuaçu inaugura novas instalações do Poliesportivo Oswaldo Sad

Centenas de pessoas passaram pelo local para conferir essa praça de esporte que faz parte da história de Manhuaçu e prestigiar as finais da Copa Diamante.

O sábado (25/11) foi um marco histórico no cenário esportivo de Manhuaçu, com a inauguração das novas instalações do Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad. Centenas de pessoas passaram pelo local para conferir essa praça de esporte que faz parte da história de Manhuaçu e prestigiar as finais da Copa Diamante.

A cerimônia contou com a presença da Prefeita Imaculada, o deputado federal Mário Heringer, o secretariado municipal, vereadores da Câmara Municipal, membros do conselho de esportes e do cenário esportivo de Manhuaçu. “Queremos agradecer a cada um que contribuiu para que chegássemos a este resultado, principalmente a Prefeita Imaculada que assumiu um compromisso com o esporte de Manhuaçu. Esta já é a quinta praça esportiva que estamos entregando para a comunidade, outras serão entregues em breve, isso tem feito a diferença para quem usa estes locais e que há anos cobravam por melhorias”, destacou o Victor Rocha, Secretário de Esportes e Lazer.

A Prefeita Imaculada destacou que a administração tem feito várias reconstruções destes espaços. “Esta é mais uma importante obra que estamos entregando, o poliesportivo foi praticamente reconstruído, são banheiros, vestiários, piso, o telhado e a iluminação, tudo novo. Isso nos deixa bastante satisfeitos em ver que estamos fazendo e trabalhando para o bem da população, tenho certeza que este espaço será bem utilizado. Quero agradecer ao deputado federal Mário Heringer, por sempre ajudar Manhuaçu com a destinação de recursos, assim como esta belíssima obra que estamos entregando hoje”, disse a Prefeita.

O deputado também falou aos presentes e ressaltou o seu compromisso com o município. “Eu e a Prefeita Imaculada, temos trabalhado juntos para trazer recursos e melhorias para Manhuaçu. São recursos para saúde, esporte, revitalização de praças e já está garantido o recurso para o contorno da BR 262. A nossa parceria tem dado certo e podem ter certeza, que no depender de mim, Manhuaçu só tem a ganhar a cada dia mais”, afirmou Mário Heringer.

Também foi realizada as finais da Copa Diamante de Futsal das categorias Sub 05, Sub 07, Sub 09, Sub 11, Sub 13 e Sub 15, que na sua abertura contou com apresentação de números circenses e animadores de torcida.

Homenagem

O momento também foi de lembrar de quem muito contribuiu com o esporte de Manhuaçu, com a entrega de uma placa a equipe do Alfabol em homenagem a Fernando Salgado, falecido em setembro deste ano.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu