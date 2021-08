Manhuaçu/MG – O povo quer transparência nas eleições brasileiras e contagem pública dos votos

“Temos motivo para desconfiar de quem conta os votos. Apoiadores de Bolsonaro”

Conforme divulgação ampla por todo o Brasil foi realizado hoje em Manhuaçu uma manifestação em apoio ao voto auditável e contagem pública dos votos, apesar das autoridades eleitorais dizerem que as urnas eletrônicas são seguras, eles não tem como provar que a eleição é segura e os eleitores não sabem se os votos dados nas urnas foram para os candidatos que eles escolheram. Sinceramente não entendo porque o TSE não quer mais transparência e também não quer que o eleitor tenha comprovante de seu voto.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro por todo o Brasil encheram as ruas no dia de hoje pedindo defesa do voto impresso auditável, nas eleições de 2022. Em âmbito nacional, a manifestação conta com apoio de políticos como as deputadas Bia Kicis (PSL-DF) e Carla Zampeli (PSL-SP). Em todas as cidades, circulou nas redes sociais e nos sites de notícias bem intencionados um chamamento para o ato.

Em Manhuaçu a articulação ficou por conta do Grupo B 38 que às 10 horas saíram da BR 362 perto do Supermercado Pais & Filhos e percorreu as principais ruas de Manhuaçu com apoio de motos, automóveis e até caminhões uma das maiores manifestações já realizada na cidade. “A manifestação é organizada por apoiadores em geral, organizada pelo Grupo 38

O formato de votação sugerido, ainda levanta questões. No início de julho, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou que é falso que o sistema de totalização de votos do TSE não pode ser auditado. Zander contesta a versão: “Infelizmente, o TSE não compactua com a verdade, o voto impresso foi aprovado no congresso. A própria PF [Polícia Federal] já atestou anteriormente que o processo eleitoral no Brasil não pode ser auditado. Então, se faz extremamente necessário atualização desse sistema antiquado utilizado no Brasil”. Ainda conforme Zander, o foco é iniciar uma jornada“de transparência do processo eleitoral”.

Durante esta semana, Bolsonaro, em live, afirmou que: “voto impresso auditável e contagem pública dos votos é um instrumento de cidadania e paz social, garantia de paz e prosperidade, de harmonia entre os Poderes”. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que um grupo de peritos da PF se manifestou a favor da impressão dos votos “como um elemento de auditoria não eletrônico”.