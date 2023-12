Manhuaçu, ótima decoração de Natal 2023

Por Devair G. Oliveira

MANHUAÇU (MG) – A decoração de Natal nas praças Cordovil Pinto Coelho e Cinco de Novembro está movimentando o centro de Manhuaçu. As noites famílias inteiras estão visitando o centro da cidade para desfrutar das belezas que encanta os olhos com a magia e alegria desse período natalino.



O projeto Natal Luz tem programação especial até o mês de janeiro. Nesse período o espaço vai ser aberto a visitação todas as noites.

O primeiro final de semana com a decoração de natal na região central da cidade levou muitas pessoas às ruas. Com a abertura do Natal Luz 2023 na última sexta-feira (15), o show de luzes e cores tomou conta da Praça Cordovil Pinto Coelho e adjacências. O Natal Luz tem programação especial até o mês de janeiro. Nesse período o espaço vai ser aberto a visitação todas as noites.

Esse é o terceiro ano desse evento que vai se tornando tradicional em Manhuaçu. Nem é bom lembrar dos emaranhados fios e lâmpadas que eram usados durante os quatro anos e passando de prefeito para prefeito, não me lembro de qual prefeito deu cabo daqueles enfeites que eram guardados por décadas.

A cada temporada as novidades vão surgindo, a decoração vai modificando, mas o objetivo da Prefeitura de Manhuaçu vai se consolidando. “Esse é o período do ano em que os corações estão mais aquecidos, que as famílias estão mais próximas e que comemoramos o nascimento de Jesus. A ideia do Natal Luz é promover essa confraternização entre as pessoas, proporcionar encontros e despertar os sentimentos mais bonitos” – destacou Imaculada, prefeita de Manhuaçu.

A abertura oficial do Natal Luz 2023 ainda teve a chegada do Papai Noel no caminhão do Corpo de Bombeiros, que também foi ornamentado especialmente para o momento. Em seguida, a Prefeita Imaculada e o secretário de Cultura e Turismo Daniel Vieira cortaram a fita e abriram oficialmente o espaço para visitação. “As pessoas estavam ansiosas para visitar a praça que passa por reforma e ficou muito mais atrativa para esse ano. Decidimos abrir o espaço antes mesmo da sua conclusão por entender que o Natal Luz é muito mais bacana no seu local tradicional. E pelo visto as pessoas gostaram, porque durante todo o final de semana milhares Manhuaçuenses e visitantes de outras cidades passaram pelo local” – explicou Daniel Vieira.

Muita coisa tem chamado a atenção na decoração natalina deste ano. Além da tradicional casa do Papai Noel que foi ampliada, a árvore de Natal tem encantado pela sua beleza. Também foi instalado o trenó, o presépio, várias alegorias espalhadas nos canteiros e o elevador mágico que proporciona uma viagem de fantasia e sonhos. Outra novidade deste ano foi a decoração em toda a extensão da Rua Amaral Franco e a utilização do palco principal da praça Cordovil Pinto Coelho para as apresentações. Nas duas edições anteriores essas apresentações aconteceram em um palco montado na escadaria da igreja Matriz. E para estrear o novo espaço totalmente reformulado, o coral do Hospital César Leite trouxe alegria com canções que emocionaram quem acompanhou de perto.

O movimento da sexta-feira foi maravilhoso e se repetiu no sábado (16) com grande presença de público e uma linda apresentação do Ballet Pollydiana Salazar e da Associação do Projeto Social Mover. No domingo (17), outra grande atração empolgou que foi à região central. Pela primeira vez desde a sua fundação, o Coral Municipal de Manhuaçu, coordenador pela professora de música Márcia de Souza Lacerda, se apresentou na praça. Todos os integrantes são alunos de escolas do município. Nessa apresentação da noite de domingo eles vieram da Escola Municipal Maria da Conceição Petrina.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu