MANHUAÇU – Polícia Militar e Prefeitura realizam visita técnica ao programa “FICA VIVO!” em Governador Valadares

Nessa segunda-feira, 14/03, uma comitiva conjunta entre 11º Batalhão de Polícia Militar e a Prefeitura de Manhuaçu realizou uma visita técnica ao programa FICA VIVO! do governo do Estado de Minas Gerais no bairro Turmalina em Governador Valadares.

Estiveram presentes o comandante da 72ª Companhia PM com sede em Manhuaçu, Capitão Túlio Gomes, a assessora de comunicação do 11º BPM, 1º Tenente Suelen Mafra, a gestora do programa “FIQUE VIVO” da Prefeitura de Manhuaçu e assistente social do CRAS, Érika Alves e o psicólogo também do CRAS, Adiéliton Tavares.

O programa “FIQUE VIVO” da Prefeitura de Manhuaçu em parceria com os demais órgãos que compõem o sistema de Defesa Social no município é inspirado no programa FICA VIVO! do governo de Minas, e portanto a proposta da visita técnica foi buscar informações sobre a rotina e funcionamento prático do programa estadual, para que as instituições de Manhuaçu possam implementar as ideias do programa no município.

A comitiva de Manhuaçu foi muito bem recebida pela gestora social do “FICA VIVO!”, Jaqueline e sua equipe de assistentes sociais, psicólogos e oficineiros, e ainda pelo 2º Tenente Helbert e Cabo Sheila integrantes do GEPAR do 6º Batalhão da Polícia Militar em Valadares, que atuam em conjunto com o “FICA VIVO!”. O programa atende adolescentes e jovens de 12 a 24 anos dos bairros Turmalina e Planalto, ofertando a eles opções de esporte, lazer, cultura e profissionalização. Dentro da proposta do programa há também o acompanhamento de casos de conflitos na comunidade e resolução de problemas por parte dos próprios cidadãos.

Ao final, a comitiva foi apresentada a alguns jovens assistidos no bairro Planalto, eles estavam em uma oficina de vôlei, e disseram aos representantes de Manhuaçu que estavam muito felizes com a existência do programa FICA VIVO! na comunidade.