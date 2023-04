MANHUAÇU – Polícia Militar realiza solenidade de entrega de viaturas e equipamentos para a Companhia Tático Móvel

Na manhã desta terça-feira, 18/04, o 11º Batalhão de Polícia Militar realizou uma solenidade de reconhecimento ao apoio prestado por parlamentares para o soerguimento e aquisição de viaturas e equipamentos para 273ª Companhia Tático Móvel.

Por meio do apoio essencial do vereador Juninho Linhares e do Deputado Estadual João Magalhães, a Companhia Tático Móvel voltou a contar com a viatura ROCCA e com uma nova motocicleta GEPMOR, para suas atividades, além de receberem equipamentos de segurança para os militares.

No dia 22 de maio de 2022 aconteceu um infortúnio que atingiu a sede da 273ª companhia tático móvel, um incêndio que acabou resultando em grandes danos para algumas viaturas que estavam estacionadas no local, uma delas uma viatura nova, Mitsubishi L200, recém recebida pelo Batalhão, a fim de ser empregada na atividade das Rondas Ostensivas com Câes – ROCCA além de motocicletas que eram empregadas nas atividades do Grupo Especial de Policiamento Motorizado Ostensivo Rápido – GEPMOR. Atividades de fundamental importância para o combate à criminalidade violenta em Manhuaçu e região.

Durante o evento, o Comandante do 11º Batalhão, Tenente Coronel Luciano Reis, relembrou este episódio e ressaltou a importância do apoio dos parlamentares, vereador Juninho Linhares e Deputado João Magalhães, representado na solenidade pela ex-prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães. O Comandante ainda enfatizou que tais aquisições contribuirão significativamente para as atividades de repressão qualificada em toda a área da Unidade.

Além dos recursos disponibilizados pelos parlamentares, a Concessionária Navelli Fiat também foi de fundamental importância para que a viatura da ROCCA fosse soerguida com qualidade e agilidade necessárias para seu pronto emprego no policiamento.

As chaves das viaturas foram entregues ao grupo representativo de policiais militares da Companhia Tático Móvel; e os apoiadores da Polícia Militar receberam uma homenagem em reconhecimento à parceria em prol da segurança pública.