Manifestantes protestam em todo o Brasil contra a falta de liberdade

Por Devair G. Oliveira

Um grupo de patriotas reuniram-se hoje 15/11/2022 em frente ao 11º BPM para protestar contra a maneira em que foram conduzidas as eleições de 2022. A manifestação é gigante por todo o Brasil, fala-se em mais de 15 milhões em todo o país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Brasília as multidões bateram todos os recordes, embora, a grande mídia tentam esconder do público, mas eles não sabem o poder das redes sociais, por exemplo os casos dos ministros do STF nos Estados Unidos, não esperavam serem confrontados por brasileiros, e em poucos minutos as matérias dos ministros viralizaram no mundo inteiro.

Ex-comandante do Exército, o general Eduardo Villas Bôas que comandou o Exército até janeiro de 2019, afirmou que os grupos que se manifestam em ao menos 12 Estados neste feriado de Proclamação da República protestam contra “atentados à democracia” e em razão de “dúvidas sobre o processo eleitoral”. “Com incrível persistência, mas com ânimo absolutamente pacífico, pessoas de todas as idades, identificadas com o verde e o amarelo que orgulhosamente ostentam, protestam contra os atentados à democracia, à independência dos poderes, ameaças à liberdade e dúvidas sobre o processo eleitoral”, diz em nota divulgada na tarde desta terça-feira, 15. “O inusitado diante dos movimentos foi produzido pela indiferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que ignorando a movimentação de milhões de pessoas elas desaparecerão. Não se apercebem eles que ao tentar isolar as manifestações podem estar criando mais um fator de insatisfação”, acrescenta em outro trecho.

Como a Jovem Pan mostrou, as manifestações contra a volta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao poder e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ocorrem em diversas regiões do país. Atos acontecem desde o início do dia em ao menos 11 Estados e no Distrito Federal: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Pará, Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. Na capital paulista, o grupo se concentra em frente ao Círculo Militar, na região do Ibirapuera, na zona sul do Estado, e exibem faixas com dizeres “a nação brasileira implora por socorro” e “SOS Forças Armadas”. Em Brasília, manifestantes pedem o que chamam de “intervenção federal” e gritam palavras de ordem como “Supremo é o povo”. A Secretaria de Segurança Pública do DF bloqueou o fluxo de veículos na Esplanada dos Ministérios para impedir a entrada de pedestre à Praça dos Três Poderes, onde fica o prédio do STF. A medida tem como objetivo impedir que os caminhões concentrados ao lado do Quartel General do Exército consigam se locomover até a Corte e travar o acesso à região.