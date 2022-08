Marcas mais antigas de sapatos femininos

Não tem nada melhor do que um calçado bonito, confortável e que esteja de acordo com as nossas preferências. Independentemente do horário ou da ocasião, de ser botas ou sandálias, chinelos ou sapatos, conhecer as marcas, os materiais utilizados e o propósito almejado faz toda a diferença no momento da escolha.

Analisando as marcas

Atualmente, no mercado, encontramos uma grande variedade de marcas de calçados femininos. No entanto, para que entrem e permaneçam repercutindo, é preciso que sejam aceitas e que caiam no gosto dos consumidores.

Pensando nisso, alguns critérios são levados em consideração, tais como:

Popularidade no Google;

Tipos de sapatos disponíveis;

Tamanhos disponíveis;

Nota do produto;

Nota do consumidor;

Ano de fundação e sede;

Faixa de preço.

Analisando, cuidadosamente, cada um desses critérios e considerando as nossas preferências, identificar a melhor marca será uma tarefa simples e fácil.

As melhores e mais antigas marcas de sapatos femininos

A seguir, listamos algumas das melhores e mais antigas marcas de sapatos femininos disponíveis no mercado.

Via Marte: fundada em 1977, a Via Marte tornou-se referência no quesito qualidade e moda. Por fazer altos investimentos em pesquisa, design e tecnologia, ela é encarada como sinônimo de autenticidade e originalidade buscando, sempre, o melhor do mundo da moda.

Além de ser reconhecida pela alta qualidade, a Via Marte também é lembrada pela imensa variedade de modelos e estilos e, ainda, pelo seu bom custo-benefício.

Bottero: fundada em 1985, a Bottero traz consigo a união de design, conforto e qualidade. Os seus estilistas estão sempre à procura de novas tendências e materiais, resultando, assim, em modelagens e coleções cada vez mais criativas e atuais.

Esta marca apresenta uma vasta cartela de opções, desde as mais básicas e clássicas até as mais modernas e extravagantes. Tem para todos os gostos e bolsos.

Outro ponto interessante sobre a Bottero é que ela tem um papel muito importante na sustentabilidade, já que reaproveita quase 100% dos seus resíduos.

Inclusive, hoje em dia, ela está trabalhando com a linha Green, a qual foi planejada e desenvolvida para utilizar matérias-primas 100% recicláveis.

Santa Lolla: fundada em 2002, a Santa Lolla apresenta vinte anos de atuação no mercado da moda. Os seus produtos unem alta tecnologia, estilo, tendência, sofisticação e sensualidade.

No Brasil, por estar presente em mais de 1500 pontos de vendas, tornou-se referência na área dos calçados.

Geralmente, esta marca lança cinco coleções por ano, as quais abastecem infinitas lojas, capazes de atender as mais diversas expectativas e novidades.

Melissa: fundada em 1979, a Melissa é marca registrada das sandálias e sapatilhas com perfume de tutti-frutti. Inspirada nas sandálias dos pescadores da Riviera Francesa, o seu primeiro modelo lançado foi a sandália aranha.

Em pouco tempo, ficou bastante conhecida e garantiu o sucesso entre as consumidoras.

O propósito desta marca é transformar plástico em arte unindo, para isso, criatividade, inovação, moda e sustentabilidade. Sobre esse último item, vale mencionar que os calçados são 100% recicláveis e cruelty-free.

Anacapri: fundada em 2008, a Anacapri possui um espírito jovem, a qual foi desenvolvida para simplificar o cotidiano das mulheres.

Uma peculiaridade sobre esta marca é que os seus calçados não apresentam salto alto. Isso se deve ao fato dela priorizar o conforto e a praticidade nos pés.

Geralmente, a maioria dos seus modelos são do tipo rasteira, com salto em bloco ou salto baixo flat.

Outro ponto interessante é que a sua cartela de produtos é bem vasta, dando uma média de 1000 modelos por ano. Nesses lançamentos, frequentemente, ela cria coleções em parceria com outras marcas, estilistas e artistas almejando, sempre, calçados femininos com estilo próprio e original.

Ramarim: fundada em 1962, a Ramarim possui sessenta anos de história e é considerada uma das maiores e melhores marcas de calçados do Brasil.

Na sua visão, moda e sapato caminham juntos na mesma sintonia e ambos são sinônimos de conforto.

As coleções vão de encontro com as principais tendências das passarelas e do mercado. Entre as opções disponíveis, encontramos as sandálias de salto alto, as sapatilhas clássicas e os tênis super fashionistas.

Via Uno: fundada em 1991, a Via Uno é outra tradicional e importante empresa brasileira, cujo intuito é buscar sempre o melhor da moda para os calçados femininos.

Esta marca produz os seus itens pensando na versatilidade e no cotidiano da mulher moderna.

Saiba, também, que ela investe em práticas inovadoras, como a não utilização de matéria-prima de origem animal e, sim, optando por recursos alternativos e com alta qualidade.

Piccadilly: fundada em 1955, a Piccadilly é considerada uma das empresas nacionais mais antigas da história e que, ainda, alcança o sucesso diariamente.

O seu principal investimento é em tecnologias específicas e desenvolvidas para criar soluções em segurança e conforto. O propósito é sempre alcançar o bem-estar feminino.

Além de um mix completo e diversificado de sapatos, a Piccadilly também lançou uma linha especial, que contribui para o cuidado dos pés: opções ultramacias, tecnologia antiviral (contra bactérias e vírus), para pessoas que têm joanete, entre outras coisas.

Usaflex: fundada em 1998, a Usaflex oferece soluções para as mais diferentes necessidades. Investindo em tecnologia e inovação, por meio de seus calçados, ela ajuda a melhorar e a evitar problemas ortopédicos. Outros exemplos disso, são as palmilhas ultra macias, os amortecedores, a tecnologia antibacteriana e os sapatos específicos para quem tem joanete.

Schutz: fundada em 1995, a Schutz é conhecida por seus modelos únicos, criativos, contemporâneos e, acima de tudo, por estar atrelada às maiores tendências internacionais da moda. A sua cartela de opções é imensa e vai desde os itens mais básicos até os mais luxuosos.

Vizzano: a Vizzano é uma renomada marca nacional já consolidada no mercado. Ela é integrante do grupo Calçados Beira Rio, fundado em meados dos anos 70.

Assim como as demais, ela apresenta inúmeras opções de calçados disponíveis em seu catálogo, desde rasteiras até botas.

Atitude, elegância e autenticidade são as suas principais palavras de ordem.