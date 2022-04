Maryam Hamzei: Micropigmentadora mais famosa do irã é uma das palestrantes do I Congresso de Micropigmentação em Salvador

PMU Art Show (PMU) começou no domingo de Páscoa (17) e segue até terça-feira (19)

A micropigmentadora iraniana Maryam Hamzei, uma das palestrantes internacionais do I Congresso de Micropigmentação em Salvador.

Maryam Hamzei.

Nasci em Arak, uma cidade no Irã.

Sou esteticista desde 2008.

No começo por falta de espaço comercial, usei um dos cômodos da minha casa como local de trabalho. Dês de início escolhi e usei melhores materiais e com muito esforço e preocupação em satisfação dos meus clientes, foi referido e reconhecido rapidamente.

Como a satisfação dos clientes foi extremamente importância do meu foco, junto com meu comportamento e também pelo boas resultados, isso fez com que meus clientes se tornassem permanentes e divulgassem meu trabalho.

Apesar de ter obtido minhas certificações de cabelereiro aos 18 anos, passei muito tempo no YouTube e nas redes sociais para me atualizar e aprender vários métodos de maquiagems, penteados, tratamentos faciais e unhas e tudo que referi no ramo de cabelereiro.

Após minha graduação em gestão de turismo, decidi dedicar mais tempo na área de beleza e me concentrar em cosmetologia e levar mais sério isso.

Os bons rendimentos que tive na área da beleza durante vários anos, me encorajou a continuar trabalhando neste seguimento.

Minhas experiências de trabalho como Cosmetologista durante muitos anos, me conscientizaram da necessidade e também de trabalhar em um centro técnico de maquiagem permanente.

Portanto, gastei todas as minhas reservas financeiros para abrir um salão de beleza de maquiagem permanente.

Desde o início e até antes de abrir o primeiro loja, comecei a ser ativo e a anunciar em diferentes mídias sociais como Facebook e Instagram para atrair clientes e até usei aplicativos de mensagens como viber e WeChat para isso.

Logo após abrir meu centro técnico de maquiagem permanente, melhorei e aumentei minhas atividades nas redes sociais e isso tem levado a cada vez ser mais conhecido. O resultado foi que tudo dia recebia muitos pedidos dos meus clientes para ensinar maquiagem permanente.

Procurei profissionais neste curso pelo mundo e aprendi muitas coisas com os professores mais famosos na área de maquiagem permanente como o sviastolov As academy alanspadone Phi academy.

Frequentei os cursos de Amia e Phi academy e fui um dos primeiros Phi academy mestres no Irã.

Como eu estava prestando serviços no meu próprio centro técnico de maquiagem permanente, os pedidos dos novos alunos eram cada vez mais frequentes.

Orgulhosamente em alguns anos tentando e ensinando de maneira extremamente técnica e compassiva, agora somos a maior e mais profissional academia de maquiagem permanente do Irã, com mais de 360 workshops e 10.000 alunos.

No momento temos 7 filiais ativas para fazer maquiagem permanente, estou muito orgulhoso que os melhores e mais talentosos alunos dos meus cursos estejam prestando serviços aos iranianos em nossos centros.

Nossos planos para este ano são a realização de cursos internacionais e também o aprimoramento de talentos dessa área em todo o mundo.

Melhoramos a qualidade de nossos serviços com métodos atualizados de gestão e estamos melhorando nossos serviços e cursos no exterior neste ano.

Saiba mais através do Instagram: @maryamhamzei_arayeshdaem

Assessoria: Sheila Argôlo