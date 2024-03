MEB: O PARTIDO QUE TRAZ ESPERANÇA PARA O POVO!

Por Vanessa Lopes

O Movimento Esperança Brasil (MEB) é um partido em formação que, surgiu da necessidade de lutar pelos direitos de profissionais e usuários do SUS. O presidente do Partido, Benedito Corrêa dos Santos, desde 2014, articula-se mediante as associações da sociedade civil, para formar frentes que combatam as deficiências da atuação do poder público, ao agir diretamente nas demandas populares.

Hoje, existem 17 partidos em processo de formação que, buscam as condições legais para disputar as próximas eleições. O MEB se encontra nessa estatística à medida que almeja consolidar sua ideologia de centro, em um partido ainda não consolidado. Ou seja, com a responsabilidade de equilibrador da democracia no país, e com boas práticas políticas que acompanham a população brasileira mais necessitada de assistência pública.

São esses valores de diversidade e inclusão social, que fizeram com que o Movimento Esperança Brasil se expandisse em diversos programas sociais que, foram para além da saúde pública e já se encontram realizados na sociedade, como em Projeto Moradia Digna – reformas de casas no valor de R$ 6.000,00 para famílias de baixa renda; Doação e Empréstimo de Equipamentos Hospitalares para Famílias de Baixa Renda; Apoio a Projetos Sociais de Enfrentamento às Drogas e Criminalidade; Ampliação de Acesso a Cirurgias e Internações; e Bolsas de Estudos para Concursos, com até 100% de desconto.

Dentre os projetos sociais que ainda irão se realizar, é notável o potencial do Cidade da Esperança

“Acolher, Apoiar e Preparar pessoas em situação de rua para o convívio na sociedade e para inserção no mercado de trabalho.” Segundo o próprio MEB, é restaurar a cidadania por meio da autonomia e realização pessoal, sem perder o objetivo de tornar essas pessoas acolhidas, apoiadas, aptas para a sociedade e o mercado de trabalho.

No programa, o cidadão contará com uma verdadeira mudança na qualidade de vida, pois terá local para moradia, dormitório feminino e masculino, psicólogos, dentistas e desporto. Além de cursos de qualificação: eletricista, pintor, cabelereiro, manicure e pedicure, pedreiro e artesanato.

Se restaurar a dignidade e qualidade de vida é um direito, também haverá mais investimento no Sistema Único de Saúde – SUS

As dificuldades de usuários pelo acesso ao SUS foram durante anos, assistidas pelo MEB, tal como as insalubres condições de trabalho e a baixa valorização salarial dos profissionais que atendem a esse sistema, por isso, desde 2014, por meio da Associação Brasileira em Defesa da Saúde e Consumidores e Pequenos Empresários Inadimplentes, a instituição vem colaborando com frentes, junto ao MEB, para fornecer aporte econômico capazes de atender a essa população.

Benedito Corrêa dos Santos, responsável por mover essa conjuntura junto ao partido, é Professor, Psicanalista Clínico, Mestre em Teologia e Filosofia da Religião, Escritor, Diretor Geral do Centro Brasileiro Metropolitano de Ensino EAD e Exame da OAB, que, busca essa oportunidade partidária com o MEB, o verdadeiro comprometimento com a população brasileira, que é dado quanto há a intenção de colocar e trabalhar as boas ideias pelo povo.