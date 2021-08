Ministros do STF, Rodrigo Pacheco e a grande mídia caíram no descredito dos brasileiros

Os brasileiros não querem o mesmo desfecho da Venezuela e Argentina

Por Devair G. Oliveira

O que estamos vendo hoje é que sempre fomos enganados por estes políticos profissionais e o que doe em todos é saber que os ministros do Supremo que não receberam votos e foram indicados pelos presidentes dos últimos 30 anos. Na história do Brasil foi o período de maior corrupção quase tudo foi aparelhado para que eles permanecessem no poder por dezenas de anos, agora sabemos como foram as indicações para o Supremo, com o advento da Lava Jato tudo veio à tona e muitos foram presos.

A maioria dos governadores, grande parte do Senado e da Câmara estavam alinhados com tudo que não presta e tentaram de tudo para derrubar o presidente, mas cada ato, mais forte ele ficava, foram várias tentativas usando narrativas mentirosas e nada deu certo, então apelaram para os ministros do STF e aí começou as jogadas mais sujas da nossa história, primeiro foram soltando bandidos que estavam condenados por lavagem de dinheiro e outras corrupções.

São homens e mulheres que desconhecem o poder de Deus e continuam tentando, mas o povo acordou e atônitos estão cada dia mais crente que o Brasil precisa de uma limpeza geral por tudo que vem acontecendo em nosso país, diante das muitas investidas e prisões a mando de ministros do STF a corda arrebentou e estamos vivendo momentos que irá cominar com a maior manifestação da história do Brasil dia 7 de setembro.

Neste momento que escrevo este texto assisto uma multidão em Goiás aclamando o presidente Bolsonaro, enquanto seus opositores não podem sair à rua sem serem vaiados, a grande mídia vende mentiras querendo continuar enganado o povo, veja neste texto a seguir publicado pela Revista Veja:

Ainda há muitas dúvidas sobre o cenário eleitoral de 2022, mas já existe pelo menos uma certeza: as chances de Jair Bolsonaro se reeleger diminuíram dramaticamente. Pesquisas registram sucessivos recordes de desaprovação ao seu governo, agora na casa de 60%. E ele perde para todos os adversários no segundo turno. O problema não é apenas o derretimento na popularidade. A conjuntura econômica cada vez mais adversa, a ação criminosa na pandemia e os resultados medíocres do governo em todas as áreas estão selando o destino do presidente, que encontra uma única alternativa para se manter no poder: subverter o processo eleitoral. Bolsonaro sempre defendeu o golpe, e suas bravatas estão se transformando em ações.

Para os brasileiros não há nenhuma dúvida querem que se cumpram a constituição, pois a mesma diz que o poder emana do povo, preste atenção no dia 7 de setembro essa vai ser a pesquisa verdadeira uma multidão nunca vista na história vai ver o povo pedindo mudança nos 9 ministros do STF e no Senado.