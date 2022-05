Mister Brasil 2022: concurso oficial acontecerá no mês de Setembro em Gramado-RS

Em setembro de 2022, em Gramado – RS, ocorrerá a 90° edição do maior concurso de beleza profissional do país, o único concurso oficial de beleza masculina reconhecido como programa cultural do Sindicato Nacional Pró-Beleza. O concurso é o único que capacita agentes culturais que são eleitos como embaixadores do programa de combate a violência, Salve uma Mulher, do Ministério da Família, Mulher, Direitos Humanos.

O concurso Mister Brasil Oficial já revelou grandes talentos, entre eles destacamos os recentes:

Arthur Picolli do Reality BBB 2021 foi Mister Espírito Santo no ano de 2016.

Lucas Viana que foi vencedor do Reality A Fazenda 11 foi Mister Minas Gerais no ano de 2015.

Caique Aguiar do Reality A Fazenda 10 foi Mister São Paulo no ano de 2016.

Diego Grossi do Reality BBB 2014 foi Mister Rio de Janeiro no ano de 2015.

Ivo Gandra, ator de novelas na Globo e na Record TV, foi Mister Tocantins no ano de 2015.

Mariano Junior, ator da Globo na série Carcereiros e também na novela A Dona do Pedaço, foi Mister Paraná e Mister Brasil no ano de 2015.

Lucas Mesquita, Gavião do Domingo Legal do SBT, é Padrinho do Mister Brasil desde o ano de 2015.

Além de que o Mister Brasil Oficial já teve Madrinhas e Padrinhos famosos, entre eles citamos:

Mc Biel, foi padrinho do Miss e Mister Brasil no ano de 2018.

Jojo Todynho, foi madrinha do Miss e Mister Brasil no ano de 2018.

Gui Albuquerque, vocalista do Jeito Moleque, foi padrinho do Miss e Mister Brasil no ano de 2019.

Luíza Brunet, foi madrinha do Miss e Mister Brasil no ano de 2019.

No corpo de jurados do concurso, anualmente diversos artistas participam das escolhas do novo Mister Brasil, entre eles citamos:

Dodô do Pixote.

Mc Kekel.

Dynho Alves.

Rita Cadillac.

Sabrina Boing Boing.

Aritana Maroni.

Adélia Soares, Ex-BBB.

Jaquelline, Ex-BBB.

Nahim.

Tati Minerato.

Pedrinho Black, ex-vocalista do Art Popular.

Cozete Gomes, do Reality Mulheres Ricas.

Marcelo Galático, Power Couple.

Dudu Camargo.

Walério Araújo.

Thiago Rocha.

Nayara de Deus, Ex-BBB.

Janaína do Mar, Ex-BBB.

Mulher Filé.

Fábio Arruda.

Marlon, da dupla Marlon & Maicon.

Mamma Bruschetta.

Jojo Todynho.

Luíza Brunet.

Mc Biel.

Entre outros famosos, influenciadores, ex-BBB’s, ex-Fazenda’s, cantores e jornalistas.

Este ano, o concurso irá acontecer novamente na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, no final do mês de Setembro e acontecerá também em formato de Reality Show o confinamento, com a grande final tradicional transmitida a todo Brasil como em todos os anos, e terá a realização da Michelasi Produções junto a TVS Play e o apoio da Prefeitura Municipal de Gramado e a Gramado Tour.

O atual Mister Brasil, que foi eleito em 2021 é Bruno Ferraz, jovem empreendedor paulista que tem feito um trabalho bonito social junto ao concurso e que está sempre na mídia de todo país com novidades e também mostrando sua beleza e simpatia.

Vamos aguardar para saber quem será o novo Mister Brasil 2022 que terá uma função muito importante social a ser cumprida junto ao Sindicato Nacional Pró-Beleza, e também ao projeto social Beleza do Bem, mantido pelo concurso, que ajuda anualmente mais de 10 mil crianças por todo Brasil.

