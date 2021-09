Moraes manda prender jornalista patriota e caminhoneiro Zé Trovão

Mais uma ação autorizada pelo ministro do STF e solicitada pela PGR.

Por Devair G. Oliveira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou prender nesta sexta-feira (3) o jornalista conservador Wellington Macedo. A ordem foi expedida após pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Macedo, que ajudava a organizar manifestações para o dia 7 de setembro, foi preso em um hotel na capital federal.

Os agentes federais fazem buscas pelo caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, a fim de cumprir um segundo mandado de prisão, porém Zé Trovão disse que irá participar do dia 7 de setembro, citou Av. Paulista, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, dizendo que não sabe onde estará dia 7, “com certeza vou participar do dia 7 de setembro, se quiserem me prender serei preso no meio do povo”. Disse Trovão.

Em nota, a PF não informou detalhes sobre a operação, apenas declarou que “a medida tem o objetivo de aprofundar investigações em curso nos autos de inquérito que tramita naquela Corte”.