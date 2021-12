Morar em Florianópolis: 3 dicas para não passar sufoco

Florianópolis acabou se tornando uma das cidades mais visadas e apreciadas de todo o Brasil, onde milhares de pessoas desejam morar. E pensando nisso, decidimos trazer algumas dicas para ajudar você a realizar o seu sonho de morar em Florianópolis.

Podemos garantir que mais abaixo você conseguirá observar diversos pontos, como por exemplo: por que você deveria morar em Florianópolis, além de alguns dos melhores bairros e entretenimentos presentes na cidade.

Sendo assim, caso você queira saber sobre vários aspectos de Florianópolis e as grandes vantagens e entretenimentos que a cidade oferece, torna-se essencial que preste atenção em todas as informações a seguir.

Por que morar em Florianópolis?

Primeiramente, é essencial que você entenda e veja alguns pontos que encontramos em Florianópolis para que fique por dentro de tudo que a cidade tem a oferecer.

Para começarmos a falar sobre Florianópolis, não poderíamos deixar de citar sobre as suas praias, que chamam a atenção de milhares de pessoas por conta das incríveis paisagens e suas águas cristalinas.

Além disso, como todos já sabem, Florianópolis é uma ilha, portanto, possui diversas praias em todos os seus extremos. Algumas das praias mais conhecidas e frequentadas da ilha são:

Praia de Jurerê;

Praia de Lagoinha;

Praia Brava;

Praia de Lagoinha do Leste;

Praia Mole;

Praia da Joaquina;

Entre outras.

Entretanto, uma cidade famosa não pode ser sustentada somente por suas praias, certo? Sendo assim, também devemos citar que Florianópolis é uma das cidades que possuem o melhor IDH do Brasil, tornando-a uma das melhores opções de cidades para se morar e obter uma boa qualidade de vida.

Como comparação, devemos citar que Floripa possui um IDH maior que muitos outros países, como Portugal, por exemplo.

Florianópolis também possui uma grande diversidade de concessionárias e imobiliárias, tendo assim diversas opções para comprar um seminovo na cidade, facilitando a sua mudança, moradia e mobilidade.

Outro ponto essencial de Florianópolis que você precisa conhecer é em relação a sua economia, já que a cidade possui uma grande variedade de comércios, além de diversos hotéis e pontos de turismo para atrair e abrigar os turistas que contribuem com uma grande parte da economia da cidade.

Para finalizar, devemos citar sobre alguns setores da cidade como por exemplo: a administração, as informações, as comunicações e até mesmo a educação, que conseguem ser grandes exemplos quando comparamos com outras cidades brasileiras.

Portanto, ao juntarmos todos esses aspectos, chegamos à conclusão de que Florianópolis é de fato uma das melhores cidades para se morar, se não a melhor.

Melhores bairros para morar em Florianópolis

Com isso, pode-se dizer que você já está por dentro de todos os pontos essenciais que uma pessoa que deseja morar em Florianópolis precisa saber. Sendo assim, confira algumas das melhores opções de bairros que a cidade oferece.

Lembre-se, não existe um bairro melhor ou pior que o outro, mas sim opções que se encaixam melhor nos seus gostos e contexto. Por isso, avalie cuidadosamente cada opção citada a seguir.

Para iniciar, devemos falar sobre Jurerê Internacional, que se encontra na região mais nobre da cidade e possui diversas atrações, como praias, restaurantes, comércios, entre outras.

Também devemos falar sobre Campeche, que fica no Sul da Ilha, apresentando uma das maiores e mais atraentes praias, sendo um local bem visado por surfistas e pescadores.

Como uma opção tranquila, Floripa apresenta Cacupé, já que o bairro não é um grande alvo de turistas, além de também possuir uma linda praia, com diversas belezas naturais.

Para finalizar, devemos falar de um bairro mais agitado, Lagoa da Conceição, para aquelas pessoas que pretendem curtir bastante, tendo em vista que o bairro apresenta uma grande concentração de turistas e festas.

Como começar a sua mudança?

Podemos afirmar que você já sabe o que é necessário para escolher o melhor local para morar em Florianópolis. Apesar disso, ainda podemos ver muitas pessoas com grandes dificuldades para planejar sua mudança.

Pensando nisso, também decidimos separar algumas dicas que ajudarão você a organizar tudo que é necessário para não acabar passando qualquer sufoco ou sofrendo com imprevistos.

Primeiramente, você deve saber que Florianópolis não pode ser considerada um local barato de moradia, já que a sua fama faz com que as casas do local tenham um preço bem superior à média do resto do Brasil.

Portanto, comece a economizar uma quantia significativa todo mês, cortando custos de lazeres ou de algumas coisas que não farão falta a você e sua família.

Também é essencial que tenha uma quantia guardada como segurança, caso algum imprevisto que não possa ser evitado acabe acontecendo.

Para finalizar, devemos sempre ter foco e persistência. Mudar de cidade não é uma tarefa fácil e rápida. Portanto, seja positivo e acredite que algum dia você conseguirá morar em Florianópolis.