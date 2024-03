Por Devair G. Oliveira

Existem centenas de municípios com pessoas competentes querendo uma oportunidade para colocar em prática suas ideias a serviço do povo, mas não tem oportunidade porque todos os partidos estão concentrados em poucas mãos, e a política precisando de novas pessoas comprometidas com a população brasileira menos favorecida.

Foi pensando em dar sua contribuição para todo o povo brasileiro que o professor e empresário Benedito Corrêa dos Santos criou o Movimento Esperança Brasil (MEB) que já está em 12 estados brasileiros tendo como presidente nacional o professor Bener dos Santos: Professor, Psicanalista Clínico, Mestre em Teologia e Filosofia da Religião, Escritor, Diretor Geral do Centro Brasileiro Metropolitano de Ensino EAD e Exame da OAB.

O Movimento Esperança Brasil tem como um dos seus principais valores a inclusão social e a diversidade. Nós acreditamos que todas as pessoas merecem as mesmas oportunidades e que devemos trabalhar juntos para criar uma sociedade mais justa e igualitária.

Os principais casos de corrupção do Brasil são os maiores do mundo. Relembre os 5 principais

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Brasil possui o maior caso de corrupção da história. Conheça detalhes dos principais casos de corrupção que já ocorreram no Brasil, bem como os principais argumentos para explicar esse fenômeno enraizado no país.

Outra preocupação do MEB é a corrupção

Quem não se lembra da Lava Jato que prendeu muitos políticos e empresários que desviaram bilhões dos cofres públicos e foram presos, inclusive o presidente Lula, mas com anuência do STF ele foi liberado e ocupa a Presidência da República, coincidência ou não os bandidos foram aos poucos sendo liberados e pessoas de bem foram presas e a corrupção voltou com força no país.

A corrupção política no Brasil é uma prática de troca de favores e desvio de verba pública. Pode ocorrer em qualquer um dos 3 poderes da República. O maior escândalo de corrupção de todo o mundo ocorreu no Brasil, é o caso descoberto pela Operação Lava Jato.

Na corrupção do Brasil, os políticos corruptos vendem seus votos, decisões e influência por dinheiro ou outros benefícios. Um exemplo é o “Mensalão”.

A Polícia Federal descobriu que membros do Partido dos Trabalhadores (PT) pagavam grandes somas de dinheiro para que os parlamentares votassem em benefício do partido e seus membros.

José Dirceu, José Genoíno e Delúbio Soares foram condenados em todas as instâncias da justiça brasileira. Os 3 pertenciam ao mais alto escalão do Partido dos Trabalhadores (PT) e do governo Lula. A operação do Mensalão prendeu 24 membros do PT.

Segundo dados emitidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), um a quatro por cento do PIB brasileiro é perdido todos os anos devido a corrupção. A porcentagem estimada equivale a 30 bilhões de reais.

Diante das variadas formas possíveis de corrupção, pode surgir a dúvida: o que de fato é corrupção? O que explica tantos desvios de conduta no Brasil?

O que se entende por corrupção?

“O conceito de corrupção é amplo, podendo ter 2 significados principais: 1 – práticas imorais e ilícitas entre particulares; 2 – práticas ilícitas relacionadas ao poder público. Etimologicamente, corrupção vem do latim corruptus, que significa “quebrado em pedaços”. Já o verbo corromper significa “tornar pútrido”, o mesmo que dizer “tornar podre”. Diz o professor Bener dos santos.

Segundo o professor Bener as análises históricas da palavra levam ao entendimento de que a corrupção é apodrecer algo bom, quebrar o que é correto. No entendimento legal brasileiro, no entanto, corrupção significa uma malversação de um ente público, geralmente envolvendo dinheiro.

Estudos promovidos por Ronaldo Pilati Rodrigues através da Sociedade Brasileira de Psicologia mostraram que muitos brasileiros endossam práticas de corrupção quando estão relacionadas a figura do malandro.

“Para isso, o MEB Inclusão tem trabalhado incansavelmente para conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e da diversidade, bem como para criar iniciativas que garantam que todas as pessoas, independentemente de sua condição, possam se sentir acolhidas e valorizadas. Queremos construir um mundo em que as diferenças sejam respeitadas e valorizadas, e onde todos possam se sentir parte integrante da sociedade”. Finaliza o presidente do MEB.