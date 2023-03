NA NAVELLI A FOLIA CONTINUA DO DIA 09/03 a 31/03/2023.

PROMOÇÕES ABSOLUTAMENTE FANTÁSTICAS PARA TODAS AS VERSÕES



Nosso principal objetivo é o de informar, e quando temos boas notícias o astral melhora bastante, tanto para quem informa quanto para quem recebe as informações, e hoje temos boas notícias para quem deseja aproveitar boas promoções oferecida pela NAVELLI FIAT de Manhuaçu.

Conversando com o gestor de vendas da Navelli, o Sr. Ubiratan ele disse “O MÊS DE MARÇO SERÁ O MELHOR MÊS DA HISTÓRIA DA FIAT MANHUAÇU!

A NAVELLI ESTÁ COM PROMOÇÕES ABSOLUTAMENTE FANTASTICAS PARA TODAS AS VERSÕES NO CANAL DE VENDA DIRETA E VAREJO”. Completa Ubiratan.

Continuando o gestor reafirma: “é Isso mesmo, toda linha Fiat com desconto e condições imperdíveis! Você não vai querer ficar de fora dessa!

FASTBACK COM DESCONTO + TAXA ZERO *

CRONOS COM DESCONTO + TAXA ZERO **

MOBI LIKE E TREEKING COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA AUTO ESCOLA NO CANAL DE VENDA DIRETA.

CONDIÇÕES ESPECIAIS EXCLUSIVAS PARA PRODUTOR RURAL.

TODA LINHA MOBI, ARGO E CRONOS COM PLANOS DE FINANCIAMENTO COM AS 12 PRIMEIRAS PARCELAS REDUZIDAS EM ATÉ R$ 99,00***.

PLANOS COM 23 PARCELAS NO MEGA BALÃO GIRO EM ATÉ R$ 1,99***.

NÃO PARA POR AI, ATÉ O DIA 31/03, SUA CARTA CONTEMPLADA DE CONSÓRCIO VALE UM BONUS DE R$ 5.000,00 PARA COMPRA DE TODA LINHA, EXCETO AS VERSÕES ASPIRADAS.

*Consulte condições. Taxa zero 70% de entrada, diferença em 18x / taxa zero. Promoção válida até o dia 31/03, ou enquanto durar o estoque.

** Consulte condições. Taxa zero 60% de entrada, diferença em 24x / taxa zero. Promoção válida até o dia 31/03, ou enquanto durar o estoque.

As promoções são validas do dia 09/03/2022 a 31/03/2023.