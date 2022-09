Nada fará Bolsonaro tomar decisão precipitada

Por Devair G. Oliveira

O que estão tentando a bastante tempo se intensificará até o dia das eleições, é o que eles querem é ver Bolsonaro tomar alguma atitude mais grave para barrar tudo isso, mas fiquem tranquilos, o presidente está muito bem assessorado e calmamente seguirá sua missão, e nós brasileiros vamos barrotar as caixinhas colhedoras da nossa vontade aprovação ao Bolsonaro e aos candidatos apoiados por ele.

As Forças Armadas já tomaram a decisão de resguardar a fidelidade e o bom funcionamento das eleições e cabe a nós confiar e fazer nossa parte, no dia 7 vamos comemorar o bicentenário da independência do Brasil, não espere que Bolsonaro faça algo antes das eleições, a democracia é assim e veja este ditado popular: “Deus escreve certo por linhas tortas”? É um ditado popular. Na bíblia não aparece diretamente.

Também se diz ” Deus escreve direto por linhas tortas”. Significa que mesmo que aos humanos pareça que Deus como criador faz coisas erradas, nunca as faz. Penso que aparece este tipo de provérbio, para nos dizer que por detrás de algo que nos parece mau, há o aspecto bom. Ou de determinados acontecimentos adversos podemos retirar lições. Esta frase vai além da nossa crença. É mais uma sabedoria popular. Maria Marinho.

De tudo que está acontecendo todos os dias, é desespero dos “donos do mundo”, e continuarão até o dia das eleições, várias medidas serão tomadas, a torcida contra Bolsonaro será intensa, tentarão atingi-lo diretamente, ou por tabelas, farão de tudo esperando uma reação que eles possam usar de argumentação para envolver até a ONU e outros países para colocar restrições contra o Brasil e tentar ganhar no grito. Não podemos duvidar, veja o que é os EUA, e o que fizeram.

As eleições estão próximas e o que surgirá como vontade popular será muito importante para nós brasileiros de bem, e a partir do início do ano vindouro novos governadores, novos senadores, novos deputados federais e novos deputados estaduais mudarão completamente as forças políticas brasileiras. Teremos muito mais brasileiros ao lado de Bolsonaro e aí meu amigo; faremos o presidente do senado e o presidente da câmara, e Rodrigo Pacheco será uma carta fora do baralho.

Os brasileiros experimentarão um judiciário mais justo, o senado fará a sua obrigação de colocar os pesos e contrapesos em seus devidos lugares, e o STF de cara nova com certeza no mínimo mais 4 ministros serão indicados.

Nossa parte é encher as ruas do país esta semana no dia 7 de setembro e deixar o resto com as autoridades competentes, pois teremos uma eleição guarnecida pelas Forças Armadas do Brasil e a vontade do povo será garantida e continuaremos em um Brasil mais justo e igualitário, e se o governo fizer um plebiscito por nova constituição, acredito que será aprovado por ampla maioria.