NAVELLI FIAT já trabalha com redução de preços:

O governo publicou nesta terça-feira, 6, a Medida Provisória (MP) 1175/23, do programa que prevê descontos para a compra de carros, ônibus e caminhões.

Conforme o plano, os descontos podem variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil em automóveis e veículos comerciais.

A MP já está em vigor e tem validade de quatro meses. Os descontos de ônibus e caminhões vão depender do tipo de carga e da quantidade de pessoas transportadas.

Além disso, os preços anunciados pelas montadoras não serão necessariamente seguidos pelas concessionárias.

CLIQUE NA IMAGEM E FALE COM A NAVELLI FIAT PELO WHATSAPP

Os descontos dos carros seguirão um sistema de pontos com base em quatro critérios: fonte de energia, consumo energético, preço e densidade produtiva.

Quanto mais pontos um carro acumular, mais desconto ele tem. Por exemplo, para obter o desconto máximo de R$ 8 mil, o carro precisa fazer 90 pontos.

Montadoras aceleram produção de carros com o novo programa

A venda de carros de passeio caiu 8,6% em maio deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2022. No entanto, a produção aumentou quase 30% no mesmo período, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No total, 205,9 mil carros foram produzidos, entre comerciais leves, caminhões e ônibus. O motivo da aceleração da fabricação desde o início de maio foi a confirmação do governo federal de que iria lançar o programa de incentivos.