NAVELLY FIAT MANHUAÇU APRESENTOU O FASTBACK CUPÊ TEM TRÊS VERSÕES

Por Devair G. Oliveira

Ontem, 14/09/2022 a Navelly FIAT de Manhuaçu, fundada em 1997, vem se destacando pela inovação, crescimento profissional e tecnológico de sua equipe e busca constante da qualidade total, com o objetivo de possibilitar à população das diversas regiões do Estado de Minas Gerais, a realização de um grande sonho: a aquisição do seu carro próprio.

Atuando em 56 municípios do Estado de Minas Gerais, sempre se destacando pela inovação, pelo crescimento profissional de sua equipe e pela busca constante da qualidade de todos os seus serviços.

A Navelli Fiat tem uma história importante e de sucesso nestes anos de trabalho e destaque pelo respeito aos clientes e colaboradores e pelo comprometimento de sua equipe, com preços e condições excelentes para a compra de carro novos e seminovos, sempre disponível para prestar o melhor atendimento. Patrocínio-MG, Ponte Nova-MG e Manhuaçu-MG.

O administrador Aloísio Campos e demais funcionários receberam alguns amigos e clientes para um coquetel e apresentaram o novo modelo da FIAT.

RESUMO DA NOTÍCIA

SUV cupê tem três versões de acabamento e duas motorizações

Fastback vai concorrer com VW T-Cross, Chevrolet Tracker e Hyundai Creta

Projeto aposta no estilo esportivo e desempenho dos motores turbo

O maior lançamento da Fiat nos últimos anos. Essa é a definição nada modesta da marca italiana para o Fastback, que chega com a missão de reforçar a presença da empresa no segmento de SUVs compactos.

Um dos carros mais aguardado de 2022, o Fastback desembarca em três versões de acabamento: Audace, Impetus e a inédita Limited Edition Powered by Abarth. Esta última, inclusive, pega carona na iminente chegada da Abarth, marca esportiva do grupo Stellantis que debuta no Brasil até o fim do ano com o Pulse Abarth.