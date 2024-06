Nossa Energia visita quatro cidades no mês de junho: Cataguases, Guarani, Dona Euzébia e Ervália

O Nossa Energia estará presente neste mês de junho em quatro cidades da área de concessão da Energisa Minas Rio com uma série de atividades: troca de lâmpadas, cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), orientações sobre consumo consciente de energia elétrica, palestras educativas para alunos de escolas públicas e eventos abertos ao público.

Os clientes cadastrados na Tarifa Social, conhecida como Baixa Renda, poderão trocar até quatro lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelo modelo de LED que são mais eficientes, econômicas e com maior vida útil. Para isso, a equipe do projeto faz visitas nos bairros indicados pela Prefeitura. Famílias inscritas em algum programa social do governo e que ainda não possuem o desconto na Tarifa Social também poderão se cadastrar.

Neste mês de junho, o projeto passa por Cataguases, Guarani, Dona Euzébia e Ervália. Confira programação abaixo.

Palestras educativas

Totalmente digital e interativa, a Unidade Móvel do Nossa Energia vai percorrer a área de concessão da Energisa em Minas com extensa programação a partir desta segunda-feira, 03 de junho.

Além da troca de lâmpadas e cadastro na Tarifa Social, com a Unidade Móvel o projeto chega às escolas com palestras educativas, já que conta com uma maquete digital que demonstra hábitos presentes no dia a dia, que vão contribuir para a redução da conta com uso correto e sem desperdício da energia.

Programação de Junho

03/06 a 07/06: Cataguases – substituição de lâmpadas pela equipe de campo para clientes cadastrados na TSEE ou residentes nos bairros indicados pela Prefeitura Municipal. A Unidade Móvel estará na sede da Energisa Minas Rio, em Cataguases, para palestras aos alunos de escolas públicas.

10/06 a 14/06: Guarani – a Unidade Móvel estará na Praça Antônio Carlos, Centro, para palestras aos alunos das escolas municipais Francisco Peixoto e Ministro Odilon Braga. No dia 13/06, quinta-feira, das 18h às 21h, haverá evento aberto ao público com troca de lâmpadas para clientes cadastrados na Tarifa Social ou residentes nos bairros indicados pela Prefeitura Municipal, apresentação teatral, sessão de cinema com pipoca e algodão doce e sorteio de brindes.

17/06 a 21/06: Dona Euzébia – a Unidade Móvel estará na Praça Pedro Dias Moreira, no Centro, para palestras aos alunos da Escola Municipal Francisco Ribeiro dos Santos. No dia 20/06, quinta-feira, das 18h às 21h, haverá evento aberto ao público com troca de lâmpadas para clientes cadastrados na Tarifa Social ou residentes nos bairros indicados pela Prefeitura Municipal, apresentação teatral, sessão de cinema com pipoca e algodão doce e sorteio de brindes.

24/06 a 28/06: Ervália – a Unidade Móvel estará na Rua Antônio Franscisco Sobrinho, no bairro Vale do Sol, para palestras aos alunos das escolas municipais Irany Silva Mattos e Professora Vivica Rocha. No dia 27/06, quinta-feira, das 18h às 21h, haverá evento aberto ao público com troca de lâmpadas para clientes cadastrados na Tarifa Social ou residentes nos bairros indicados pela Prefeitura Municipal, apresentação teatral, sessão de cinema com pipoca e algodão doce e sorteio de brindes.

No mês de maio, o Nossa Energia esteve em Tabuleiro, São Miguel do Anta, Itamarati e Ervália.