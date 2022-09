Nós do Jornal das Montanhas, comunicamos com pesar, o falecimento do Sr. Adriano Rangel Oliveira Alvim, uma das pessoas mais tradicionais do município de Lajinha MG, ocorrido ontem, o velório será na Câmara Municipal de Lajinha, e sepultamento as 16 horas.

Aos familiares enlutados nossos sentimentos e solidariedade, e ao Adriano Alvim, o descanso eterno nos braços do Autor da Vida.