Nova mochila abandonada encontrada em Brasília com suspeita de bomba

Hoje 27/12/2022 mais notícias de Brasília, realmente a capital do país vive momentos de muita inquietações, a Polícia Militar encontrou uma mochila abandonada no setor hoteleiro norte de Brasília e a PM suspeita que pode haver materiais explosivos.

policiais usam equipamento para fazer varredura para saber é o conteúdo aí do material agora pessoal aquele cara que tá preso o sr George em depoimento ele fala que a intenção seria espalhar o caos em vários locais aeroporto eletricidade em outros pontos.

O que não se pode querer é colocar culpas no pessoal que estão acampado no QG de Brasília que são compostos por muitas famílias senhores, senhoras e até crianças, infelizmente vivemos uma situação totalmente anormal muita mentira e muitas narrativas, como todos sabem existem aí um grupo que ao longo do tempo já deixou transparecer o que são capazes de fazer.