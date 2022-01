Novo Conselho Municipal de Saúde de Manhuaçu é empossado

Após a realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde de Manhuaçu, em novembro do ano passado, novos conselheiros de saúde foram escolhidos para um mandato de três anos e na noite desta quarta-feira (19), todos foram empossados na primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde de 2022, no auditório da Secretaria de Saúde. Na mesma oportunidade também foi escolhida a nova mesa diretora, que irá atuar no próximo ano.

A Secretária de Saúde, Ana Lígia de Assis Garcia, representando a Prefeita Imaculada, foi quem deu posse aos novos conselheiros. “Nós tivemos um ano muito difícil por conta da pandemia da Covid-19, mas conseguimos manter o conselho atuante. Aprendemos a fazer reuniões virtuais, tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos realizar uma conferência municipal de saúde que já entrou para história, por conta da participação da população. Somos parceiros na gestão do SUS e juntos iremos buscar uma saúde de qualidade para todos. Sejam bem-vindos e um bom trabalho a todos!”, disse Ana Lígia aos presentes.

Após a posse do Conselho foi dado início ao processo de escolha da nova mesa diretora, com a instalação da Comissão Eleitoral formada pelos conselheiros titulares: Carlos Augusto Bonifácio Pires, João Batista de Ramos, Vanderson Alves Ferreira e Sueni Gomes Guimarães.

Instalada a Comissão, foi iniciada a eleição para cada cargo, respeitando a representatividade de cada categoria. A nova mesa é composta por seis conselheiros: Vanda Lúcia Carneiro representante dos usuários do SUS como presidente; Tadeu da Silva Rodrigues, representante dos usuários como vice-presidente; Suelen Amorim Vargas Lacerda, representante dos dos prestadores de serviços como 1ª secretária; Maria Aparecida Cruz, representante dos trabalhadores da saúde como 2ª secretária; Márcio Pacheco da Silveira representante dos usuários como relações públicas; e Ana Lígia de Assis Garcia, Secretária de Saúde e membro nato do conselho como diretora de organização.

A nova presidente do conselho Vanda Lúcia Carneiro diz que espera que possa contribuir em muito para uma saúde pública de qualidade. “As expectativas são aquelas que sempre todos os usuários da saúde tiveram, uma saúde de qualidade, um atendimento com primor, um acolhimento a todas as pessoas que precisam e a quem também trabalha na saúde, a todo pessoal envolvido da saúde. A minha expectativa é de que todos nós tenhamos um tempo de harmonia, de tranquilidade e que saúde flua”.

A presidente ainda completa que o papel do Conselho é ser parceiro na gestão municipal da saúde. “O conselho de saúde é uma ferramenta e um parceiro da gestão municipal, então ele precisa ter uma harmonia, ter clareza nos objetivos, ter muita tranquilidade nas decisões. E a gestão por sua vez, precisa também do Conselho, então seremos parceiros, seremos os dois caminhando juntos e trabalhando juntos para um fim só, uma saúde boa de qualidade”.

Saiba quem são os novos conselheiros:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANHUAÇU 2022-2024

SETOR GOVERNAMENTAL

1-Secretaria Municipal de Saúde

T- Ana Lígia de Assis Garcia

S- Elisabeth Malta Marçal

2-SAAE/SAMAL

T- Valéria de Oliveira

S-Adailton Santos de Freitas

3- Secretaria Municipal Assistência Social e Desenvolvimento/Educação

T-Eleni de Jesus Mariano Marques

S-Maria de Fátima Mairynck Brito

4-Secretaria Municipal de Planejamento/Fazenda

T-Carlos Augusto Bonifácio Pires

S-Jacques de Oliveira Silva

PRESTADORES DE SERVIÇOS AO SUS

1-Hospital César Leite

T-Suelen Amorim Vargas Lacerda

S-Lucinéia Lopes de Araújo

2-Renalclin

T- Vanderson Alves Ferreira

S- Maria Eugênia Heringer

3- Laboratório São Lourenço

T-Giovani Santos Machado

S-Claudiano dos Reis

USUÁRIOS URBANOS/RURAIS/ENTIDADES SOCIAIS

1- Matinha/Bom Pastor

T- Márcio Pacheco da Silveira

S- Márcio Eustáquio da Rocha

2- Ponte da Aldeia/São Jorge

T- Nelson de Abreu

S- Mickaely dos Reis Arcanjo

3- Santana/Santo Antônio

T- Marcíria Lidia de Oliveira

S- Carmen Lúcia Moreira Schuwenck

4- Lajinha/Santa Luzia

T- Zandra de Fátima Lopes da Rocha

S- Valdir Domingos da Silva

5- Petrina/Catuaí

T- Paulo José Vieira

S- Luciana Alves Welerson

6- Nossa Sra. Aparecida/São Vicente

T- João Batista de Ramos

S- Milton Filgueiras

7- Santa Terezinha/Engenho da Serra

T- Adão Marques de Abreu

S- Wilson Laureano Filho

8- Dom Corrêa/Sacramento

T- João Carlos Pereira

S- Aurélio da Silva Kelch

9- São Pedro/Vila Nova I

T- Celso Batista de Carvalho

S- Gleisa Otoni Dutra

10- Santo Amaro/Realeza

T- José Rodrigues Garcia

S- Maria de Lurde de Oliveira

11- Ponte do Silva/Vila Nova II

T- Altair José de Almeida

S- Adriana Cristina Pereira S. Lopes

12- Entidades Sociais

T- Tadeu da Silva Rodrigues – APAC

S- Rafhaella Maria Almeida da Paixão – APAC

T- Vanda Lúcia Carneiro – Pastoral Criança

S- Paulo César de Souza – Pastoral Criança

TRABALHADORES DE SAÚDE DO SUS

Nível Superior

1-T- Sueni Gomes Guimarães

S

2-T-Fernando Rocha de Jesus

S-Wellington Rodrigues.

3-T-Rosângela Maria Milagres

S-Valéria Aparecida de Moura

Nível Médio

1-T- Eliane Silva Santos Rosa

S- Helena Maria da Cruz Costa

2-T- Maria Aparecida Cruz

S-Laiane Stéfani de Oliveira

3-T-Anderson Lúcio da Silva

S-Romeu Meira Dias

SECOM Prefeitura de Manhuaçu