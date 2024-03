Número de mortos em Gaza ultrapassa 30 mil, sem trégua no bombardeio israelense

O número de vítimas no enclave palestino aumenta à medida que Israel dificulta a entrega de ajuda em Gaza no meio da crise humanitária.

Pessoas em luto reagem ao lado dos corpos dos mortos em um ataque israelense, no Hospital al-Najjar, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza,

Publicado em 29 de fevereiro de 202429 de fevereiro de 2024

Mais de 70 pessoas foram mortas depois que as forças israelenses dispararam contra palestinos que coletaram ajuda alimentar na Faixa de Gaza, elevando o número total de mortos para mais de 30 mil desde o início da guerra de Israel em Gaza, há quase cinco meses, de acordo com o Ministério da Saúde no enclave situado.

A atualização do ministério na quinta-feira ocorre em meio a uma crise humanitária cada vez mais profunda em Gaza, à beira da fome, enquanto os militares israelenses ameaçam uma invasão terrestre de Rafah , onde cerca de 1,5 milhão de pessoas, a maioria delas deslocadas pela guerra, estão abrigadas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, chefe da Organização Mundial da Saúde, apelou a um cessar-fogo nas redes sociais, dizendo que a “horrível violência e o sofrimento” deverão acabar. Mais de 70 mil palestinos ficaram feridos, disse ele.

Ignorando as notificações internacionais, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou há poucos dias que a campanha contra Rafah, principal ponto de entrada para urgentes de alimentos e medicamentos, “vai acontecer”.

Um acordo de troca de prisioneiros, que está sendo planejado como parte das negociações de trégua Israel-Hamas mediadas pelo Catar, Egito e Estados Unidos, apenas “atrasaria” um ataque à cidade populosa, disse ele.

Reportando a partir de Jerusalém Oriental ocupada, Willem Marx da Al Jazeera disse: “Se essa área se tornar o centro do conflito, isso teria um impacto devastador mais uma vez na capacidade das agências de ajuda humanitária de transportar alimentos para estas áreas populacionais que tanto precisam deles. ”

Citando a deterioração das condições em Gaza, Samantha Power, chefe da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), disse que Israel precisava abrir mais passagens para que “a assistência humanitária vitalmente necessária possa aumentar dramaticamente”. “Esta é uma questão de vida ou morte”, disse ela em um vídeo postado no X.

Funcionários das agências de ajuda das Nações Unidas acusaram Israel de bloquear “sistematicamente” a ajuda de chegar aos palestinos desesperados em Gaza, alertando que pelo menos um quarto da população do enclave está a um passo da fome.

Os militares israelitas também atacaram sistematicamente os palestinianos que esperavam por quaisquer escassos fornecimentos de ajuda alimentar disponíveis.

Na quinta-feira, foi noticiado que soldados abriram fogo contra civis que esperavam farinha para as suas famílias na Cidade de Gaza, matando pelo menos 70 palestinianos num ataque descrito como um “massacre” a sangue frio pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Expatriados palestiniano.

No mesmo dia, também foi relatado que ataques aéreos e bombardeios israelenses mataram pelo menos 30 pessoas em ataques separados nos campos de refugiados de Nuseirat, Bureij e Khan Younis, em Gaza.

Os hospitais estão cedendo ao estresse de lidar com tantos pacientes internados. Crianças morreram “devido à desnutrição, desidratação e fome generalizada” no hospital al-Shifa da cidade de Gaza, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qudra, que apelou a “acções imediatas” das organizações internacionais.

O ministério disse que das 30.035 pessoas mortas até agora no conflito, mais de 13 mil eram crianças e 8.800 mulheres. Pelo menos 70.457 pessoas ficaram feridas, das quais mais de 11 mil estão em estado crítico e precisam de ser evacuadas.

FONTE : AL JAZEERA E AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS