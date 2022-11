O Brasil caminhando para o caos com a greve dos caminhoneiros

Diante do caos, quem poderá nos socorrer

Por Devair G. Oliveira

Há 18 dias o povo brasileiro está pedindo socorro as Forças Armadas, infelizmente chegamos a um grande impasse que agora podemos ver que eles foram longe demais, o poder sem a força não vale nada, em qualquer país a maior autoridade do poder só pode exercer seu poder quando é amparado pela força, os ministros abusaram demais do seu poder rasgando a constituição, palavras dos maiores juristas brasileiros, foram desvendados todos os segredos das maquininhas, o resultado não convenceu o povo, os caminhoneiros pararam e foram apoiados pelo povo que estão superlotando as ruas em frente aos quarteis, o poder quis se valer penalizando cada dia mais e isso irritou os caminhoneiros que resolveram fazer uma greve geral parando todo o Brasil, sem dialogar o poder se indispôs com a força que espera as respostas de suas indagações. Os políticos e a justiça não foram capazes de resolverem os problemas, e as aproximações sucessivas dita pelo general Mourão estão chegando.

Diz a filosofia: assim, a relação entre poder e força é que através da força um Estado ou indivíduo exerce seu poder. Sem a força é muito difícil obter o poder, mas não é impossível. Força pode ser considerado como vigor, robustez, saúde física, e o poder é entendido com autoridade ou dominância.

