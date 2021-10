O BRASIL E A ABERTURA DA ONU!

A Organização das Nações Unidas/ONU, é uma instituição internacional que congrega grande parte das Nações que compõem o planeta Terra. Tem, como objetivo, encontrar os melhores caminhos para proporcionar uma vida melhor, abundancia suficiente para toda a população, o que nem sempre é possível.

Essa instituição possui várias ramificações que atuam na melhoria da vida da população, entre as quais está a: Organização Mundial da Saúde/OMS – cuja finalidade é a de manter boas as qualidades de saúde da população;

A Organização para a Alimentação e Agricultura/FAO; A Organização Internacional do Trabalho/OIT, que visa manter as condições de Trabalho em níveis absolutamente humanos para os trabalhadores.

Essas são algumas das muitas Organizações que orbitam a estrutura física da ONU.

A sede da ONU, por se encontrar no hemisfério norte, tem as suas atividades retomadas, no mês de setembro de cada ano.

Por uma questão de acordo interno entre as Nações, que compõem a Instituição ONU, quem abre os trabalhos laborativos na Assembleia Geral das Nações Unidas é o nosso Brasil, na presença do presidente brasileiro, sua Excelência o Presidente do Poder Executivo.

Como sabemos, o tempo máximo para cada presidente apresentar as suas considerações são de quinze minutos, o que é muito pouco para apresentar uma nação complexa, de proporções continentais como o Brasil!

Neste ano, o presidente brasileiro, se apresentou na tribuna da daquela Instituição, e apresentou o Brasil, a todos os presentes, naquele em encontro de chefes de Estado, em especial àqueles países que tem interesse em promover investimentos no Brasil. Fomos apresentados como sendo uma Nação confiável, com segurança jurídica, levando tranquilidade para quem quer multiplicar os seus ativos financeiros. Temos valores muito importante como tranquilidade religiosa, estabilidade política, Terra, água e Sol em quantidades suficientes para plantar e colher!

Fomos atacados fortemente, pela pandêmica crise que dizimou, vidas, esperanças, confianças, perspectivas de muitos segmentos da sociedade.

Apesar das dificuldades, foi possível socorrer pessoas carecidas com valores não expressivos, porém significativos para um momento de desarranjo total das economias do mundo.

Na medida do possível e devagar estamos superando os maus momentos, mesmo contra a vontade dos que pregam o caos!

artigosbsb@gmail.com – 20092021.