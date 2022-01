O Brasil está enlouquecendo com um criminoso candidato a presidente

Eles continuam lutando para ter o Brasil só deles

Por Devair G. Oliveira

Por mais que tento reorganizar meu raciocínio, não encontro meu para entender o que se passa com nossa sociedade, penso que descuidaram e os marginais tomaram conta do país, porque todo cidadão sabe que o Lula foi condenado e preso, mas foi descondenado pelo STF, palavra que ainda não consta no dicionário, mas é a palavra que a Jovem Pan encontrou para classificar a pessoa que foi investigada, condenada e sem provar sua inocência é liberada pela Suprema Corte. A situação é tão conflituosa que a única explicação foi a engenharia começada por Fernando Henrique Cardoso de aparelhar o Brasil, 8 anos de governo, mais 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma e 2 de Themer. Então no total foram 24 anos é por isso que você tem hoje uma disparidade enorme no pensamento e nas decisões de classes.

O que se reflete hoje no governo Bolsonaro, imagina a quantidade de funcionários dos ministérios que foram colocadas durante estes anos, aí entra a maioria dos deputados e senadores, as entidades de classe: (OAB) Ordem doa Advogados do Brasil, (AMB) Associação Médica Brasileira, (CFM) Conselho Federal de Medicina, (ABEN) Associação Brasileira de Enfermagem, (COFEM) Conselho Federal de Enfermagem, (CBEC) Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, (ABI) Associação Brasileira de Imprensa, (Fenaj) Federação Nacional de Jornais, as entidades de imprensa são as mais perversas, pois tem a função de dar publicidade aos fatos que interessa o sistema, são muitas as entidades, mas a que mais foi atingida pelo aparelhamento foi a educação, tanto que o Ministro da Educação tem dificuldade de colocar em prática as reformas propostas pelo novo governo que assumiu em 2018.

Embora este fenômeno é global e isso vem sendo imposto em vários países e a sociedade só se dá conta quando entra um governo sério, como se deu aqui no Brasil com a eleição de Bolsonaro, que para muitos foi um milagre e cremos que foi a mão de Deus mandando um recado para o mundo e esperamos que o povo continue alerta, pois todo cidadão foi criado com livre arbítrio, se o cidadão brasileiro quiser o governo corrupto poderá voltar e aí adeus a liberdade.

Veja que interessante, parece que o povo não pensa mais, não é estranho que a classe médica deveria ser mais homogenia, todos estudaram sobre a saúde e agora diante que coisa óbvia vemos a classe dividida e aí podemos entender que são dois grupos bem distintos, um que querem a volta de governos corruptos e o outro mais racional, que deseja seguir pesquisando e aplicando o que está dando certo ao invés de narrativas das indústrias farmacêuticas que pensam no lucro.

A verdade é que não podemos confiar nestes políticos que governaram nossa nação nos últimos anos, contudo não posso, se quer imaginar, a existência de um Pacificador ou salvador da pátria, políticos fieis representantes da velha classe de políticos que nada tem de novo a oferecer ao Brasil, a não ser a volta do toma-lá-dá-cá!…, que ora se tenta acabar. Nosso País possui muitos homens honrados – fora do Sistema, que podem exercer o papel de Pacificador, eles estão aí e nunca se interessaram pela política por considerá-la coisa suja. É só os procuraras que os encontrarão! …