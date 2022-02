O BRASIL NA OCDE!

Apesar dos debates ideológicos existentes aqui dentro do nosso país, fazemos parte das maiores economias do mundo. Isso não acontece só de agora não, mas de há muito tempo atrás e que tem recebido o reconhecimento de importantes Organizações internacionais que visam melhorar as condições de vida de todos nesse nosso surrado planeta a tal ponto de ter recebido um convite, por volta de 2010, para fazermos parte da OCDE e foi recusado pelo presidente de então, alegando que o Brasil não faria parte de uma Organização que representa um “clube de países ricos”!

Tivemos a especial satisfação de receber o mesmo convite novamente no dia 25 de janeiro próximo passado, para participar oficialmente da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico – OCDE. Esse convite é um selo de confiança internacional para o nosso país que passa a ser reconhecido como uma nação séria, próspera e desenvolvida!

A OCDE é uma organização, criada na França, em 1961, onde tem a sua sede. Foi financiada pelos Estados Unidos da América do Norte e que visava ampliar a reconstrução da Europa depois da segunda guerra mundial!

Fazer parte da OCDE é fazer parte de Uma Organização composta por 37 países tais como:

Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia, Suíça e Turquia.

Cumpre ressaltar que não estamos recebendo esse convite pela nossa linda cara, mas pelos feitos que temos realizado ao longo desses últimos anos.

O mundo foi surpreendido pela ferocidade dessa desgraça espalhada pelo universo chamado covid. O nosso país, aderiu a todos os esforços internacionais para proteger a população e hoje já temos mais de duzentos milhões de pessoas vacinadas o que ajuda na retomada da economia aumentando os nossos rendimentos em todos os campos do mundo produtivos.

As vantagens de o Brasil participar dessa Organização residem no fato de aumentar, em muito as nossas oportunidades de negócios num universo de consumidores, dos quais o Brasil irá contribuir com mais de duzentos milhões de consumidores o que contribui para o mercado de empregabilidade em todos esses países.

