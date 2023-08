O Brasil se tornou uma terra sem lei e o povo envergonhado

O presidente da República, Jair Bolsonaro,participa de cerimônia de posse dos desembargadores Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues, como ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O depoimento hoje na CPMI do dia 8 de janeiro do hacker Walter Delgatti, foi uma verdadeira combinação de coloca que chuto, na parte da manhã foi um verdadeiro teatro, tudo que os esquerdistas perguntavam ele respondia de pronto sempre orientado pelo advogado, já na parte da tarde o hacker Delgatti, mudou completamente sua postura, tudo que os deputados e senadores lhe perguntavam ele permanecia calado, diante de tantas contradições a Polícia Federal o convocou novamente para um segundo depoimento amanhã.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (17) que o hacker Walter Delgatti está “fantasiando” em seu depoimento na CPI do 8 de Janeiro. A declaração foi dada à rádio Jovem Pan. Nela, Bolsonaro contesta as declarações e nega que tenha se encontrado por mais de uma vez com Delgatti, como foi declarado na oitiva.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro aguardava o fim da reunião da CPMI para entrar com uma queixa-crime contra o hacker Walter Delgatti por calúnia. Mais cedo, um dos advogados e assessor de Bolsonaro Fabio Wajngarten reagiu e disse que o hacker “mente e mente e mente”.

Segundo o ex-presidente, os dois se encontraram no Palácio do Alvorada para falar sobre as urnas eletrônicas. Bolsonaro, no entanto, mandou o hacker discutir o assunto com militares que integravam uma comissão do Tribunal Superior Eleitoral. O segundo encontro em que foi discutido um grampo no telefone do ministro Alexandre de Moraes foi negado.

“Ele está inspirado hoje. Teve a reunião e eu mandei ele para o Ministério da Defesa para conversar com os técnicos. Ele esteve lá [no Alvorada e na Defesa] e morreu o assunto. Ele está voando completamente”, afirmou Bolsonaro. “Tem fantasia aí. Eu só encontrei com ele uma vez no café da manhã [na Alvorada], não falei com ele no telefone em momento algum. Como ele pode ter certeza de um grampo? Nós desconhecemos isso”, completou.