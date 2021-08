O excesso de poder do ministro Alexandre de Moraes

Recebe o afeto que se encerra

Em nosso peito juvenil,

Querido símbolo da terra,

Da amada terra do Brasil!

Devair G. Oliveira

Mais um dia triste para os patriotas que amam o Brasil, hoje (20) o ministro Alexandre de Moraes autorizou os mandados de busca e apreensão contra o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ) e o cantor Sérgio Reis, o ministro, do STF, proíbe que os dez alvos da operação da manhã desta sexta-feira participem de qualquer evento em ruas e monumentos no Distrito Federal, também Moraes bloqueia vaquinha para ato de 7 de setembro.

Que coisa que estamos vivenciando uma verdadeira ditadura nunca pensada, assusta por serem dois pesos e duas medidas, o que deixa os brasileiros de bem indignados é que as medidas só são aplicadas para um dos lados, já houve quebradeira de bens públicos, abuso dos mais variados cometidos pelos movimentos da esquerda e os ministros do STF nunca fizeram nada. Se os Sem Terra invadem fazendas quebram, matam bois, passam tratores nos laranjais nem uma providencia foi tomada por estes ministros do STF.

Os investigados estavam organizando um ato para o dia 7 de setembro em favor do impeachment dos ministros do Supremo e pelo voto impresso nas próximas eleições. Moraes determinou ainda que eles não podem se aproximar, no raio de um quilômetro, da Praça dos Três Poderes, em Brasília, de integrantes do STF e de senadores. A única exceção serve para o parlamentar, em razão da necessidade do exercício de suas funções.

O ministro do STF determinou ainda a imediata suspensão dos perfis dos investigados nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) e decidiu bloquear a chave Pix que vinha recebendo dinheiro para bancar as manifestações do dia 7 de setembro. Os dez alvos da operação também estão proibidos de se comunicar entre si.

Querem de todas as maneiras fracassar o maior movimento da história do Brasil que acredito que será este do dia 7 de setembro, onde o povo terá a oportunidade de defender o Brasil de uma ditadura comunista.