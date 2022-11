O povo está em frente aos quarteis por não acreditar nos políticos

Quando um dos poderes descumprem a constituição, os outros sofrem

Por Devair G. Oliveira

A constituição diz que o senado é responsável por limites nos ministros do STF, se algum deles ultrapassar seus limites constitucionais, durante os 4 anos de Bolsonaro, segundo alguns senadores da base do governo todos os limites foram ultrapassados, denúncias foram feitas e vários pedidos de impeachment foram apresentados, mas tanto o presidente do sendo Alcolumbre e depois Rodrigo Pacheco, simplesmente engavetaram as denúncias e nem quiseram fazer as investigações, diante destes impasses vieram as eleições e segundo os maiores juristas do país e inclusive ministros do STF que aposentaram criticaram o presidente do senado por não cumprir seu papel constitucional.

Manifestação do povo em frente aos quarteis

As manifestações começaram com bloqueios das estradas, mas a pedido do presidente as estradas foram desbloqueadas. Os próprios manifestantes chegaram à conclusão que não podem impedir o direito de ir e vir de outros brasileiros, para que suas reivindicações sejam dentro das 4 linhas da constituição e também sejam pacíficas e ordeiras.

O dilema foi a arbitragem pesada apenas para um lado da disputa

Não sabemos precisar quantos presos, mas tem deputados, jornalistas, muitos canais derrubados e outros tantos desmonetizados, o pior de tudo isso foi o que o povo viu e ouviu não se confirmou nas urnas, e após os resultados o povo se revoltou protestando pacificamente e com o relatório das Forças Armadas dizendo que encontraram alguma dificuldades, mas não puderam fiscalizar o código fonte, aproveitando este relatório a grande mídia aproveitou para divulgar que o relatório não encontrou fraude nas urnas.

Com isso o ministro da Defesa divulgou um outro documento dizendo que não foi possível dizer que elas foram fraudadas, mas para outro lado também não puderam dizer que não foram, e solicitaram do presidente do TSE que o presidente abra o código fonte para serem fiscalizado com base na Lei eleitoral, agora o ministro da Defesa aguarda a resposta do TSE.

O Ministério Público Federal (MPF) questionou o Ministério da Defesa, o comando do Exército e o governo do Distrito Federal sobre as medidas adotadas contra as manifestações organizadas em Brasília após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

O povo deseja apenas que se cumpram a lei para que um cidadão seja candidato

A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão abriu na semana passada um procedimento para acompanhar as manifestações. A investigação tem como objetivo identificar os responsáveis pelos atos que pedem intervenção militar contra o resultado da eleição.

As Forças Armadas estão sendo confrontadas pelo MPF, por cumprir o que determina a constituição, ou seja, o poder emana do povo, o povo vota e seus representantes nada fazem, e por isso pedem socorro as Forças Armadas, e enquanto o povo estiver protestando pacificamente terão a proteção das Forças Armadas.

Veja alguns vídeos e tire sua conclusão: